El 95% de la població de Barcelona està exposada a un aire més contaminant del que recomana l'OMS

El 95% de la població de Barcelona està potencialment exposada a un aire més contaminat que el que recomana l' Organització Mundial de la Salut (OMS). Així ho confirma l'informe 'Avaluació de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona 2016', que ha elaborat l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) i que ha analitzat els nivells atmosfèrics dels principals contaminants de la ciutat.

L'informe constata que cinc contaminants que posen en risc la salut –diòxid de nitrogen, partícules en suspensió, benzè, ozó i benzo(a)pirè– van superar els nivells anuals recomanats per l'OMS, segons les dades recollides a través de les onze estacions que constitueixen la Xarxa de Vigilància de la Contaminació Atmosfèrica. Igualment, tot i que el cap de setmana es detecta un descens de la contaminació, si s'extrapolessin els nivells que hi ha durant els dissabtes i els diumenges a una mitjana de tot l'any, se seguirien superant els nivells de referència de l'OMS.

L'Ajuntament de Barcelona –que ha posat en marxa mesures per difondre a la ciutadania els nivells de contaminació en temps real– recorda que nombrosos estudis demostren que la contaminació causa mortalitat prematura en persones amb malalties cardiovasculars i cerebrovasculars, així com malalties respiratòries i càncer de pulmó.

També agreuja malalties com l'asma, la diabetis o la hipertensió, i té un efecte advers en el desenvolupament neuronal i cognitiu dels infants o en la fertilitat. D'acord amb aquests estudis es calcula que la reducció de partícules en suspensió evitaria anualment prop de 650 morts a la ciutat.

A partir de la setmana que ve, el consistori posa en marxa una sèrie de mesures per informar en temps real a través d'internet dels nivells de contaminació de l'aire que hi ha a la ciutat, a més de difondre vídeos sobre les 58 accions directes que inclou el programa de mesures contra la contaminació atmosfèrica que el govern municipal va presentar al mes de novembre, com per exemple les restriccions als vehicles contaminant s.



Recomanacions de salut

Davant aquesta associació entre la mala qualitat de l'aire i la salut, l'Agència de Salut Pública fa una sèrie de recomanacions. La més imprescindible, disminuir el trànsit diari de forma global i potenciar l'ús del transport públic, la bicicleta i els desplaçaments a peu. A més a més, recomana prendre mesures especials en els emplaçaments de la ciutat on hi passen més temps els grups de persones més fràgils: persones amb malalties cardíaques o respiratòries, els nens de fins a sis anys, les embarassades i la gent gran.

I pel que fa a la població general, es recomana caminar i fer esport per carrers amb poc volum de trànsit i ventilar l'habitatge les hores en què pel carrer passin menys cotxes.