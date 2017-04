Absolt un mosso d'esquadra jutjat per haver deixat borni un jove el 2009

El segon judici per una persona ferida per un projectil policial ha acabat com el primer: igual que en el cas d'Ester Quintana, l'Audiència de Barcelona ha absolt l'agent dels Mossos d'Esquadra acusat de deixar borni un jove durant la celebració del triplet del Barça el 2009, al Passeig de Gràcia de Barcelona.

La sentència, que ha avançat 'El Periódico', conclou que no hi ha prou proves per determinar quin dels dos escopeters que anava a les furgonetes policials que eren a la zona en el moment dels fets va disparar la pilota de goma i si va respectar els protocols policials. La víctima demanava tres anys de presó per a l'agent, però la fiscalia no acusava ningú precisament perquè considerava que no s'havia pogut determinar qui havia disparat el tret lesiu.

540x306 L'agent acusat, que s'enfronta a tres anys de presó, durant el judici a l'Audiència de Barcelona / CRISTINA CALDERER L'agent acusat, que s'enfronta a tres anys de presó, durant el judici a l'Audiència de Barcelona / CRISTINA CALDERER

El Tribunal dona per vàlida la declaració de l'agent acusat que va admetre que havia disparat una pilota de goma en el moment dels fets, però el mateix agent va indicar que no era l'únic escopeter a la zona i va assegurar que es va cenyir als protocols policials. A més de no trobar indicis que l'acusat fos l'autor del tret, l'Audiència considera que el tret lesiu "únicament podia venir" del rebot de la bala de goma o "de circumstàncies del tret alienes a la voluntat del policia que la va disparar".