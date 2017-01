Absolt un portaveu manter que afrontava 3 anys per apedregar un urbà

Un jutge de Barcelona ha absolt un portaveu del col·lectiu de manters, Papa Ibrahima Diop, que s'enfrontava a tres anys i mig de presó per llençar pedres a la Guàrdia Urbana a l'agost del 2014 durant una batuda contra venedors ambulants portada a terme al passeig de Gràcia de Barcelona.

En la seva sentència, el jutjat penal número 11 de Barcelona absol el manter del delicte d'atemptat a l'autoritat del qual l'acusava la Fiscalia, encara que condemna a penes de multa un altre venedor ambulant que va llançar una pedra a un vehicle oficial, per un delicte de resistència a l'autoritat i faltes de lesions i danys.

El jutge absol el portaveu dels manters en entendre que no s'ha acreditat de forma suficient que fos qui va llançar la pedra que va lesionar un dels guàrdies urbans que formava part del dispositiu policial responsable de la batuda.

Per al magistrat, la identificació de Papa Ibrahima Diop com a autor dels fets per part de la Guàrdia Urbana "peca de diverses llacunes, imprecisions que, lluny de ser resoltes en el plenari, han augmentat la incertesa".

La sentència recorda que el manter és una persona coneguda per la Guàrdia Urbana perquè en diverses ocasions havia mediat entre els manters i la policia, i retreu a l'agent que el va denunciar que en la seva declaració del judici negués haver vist l'autor de l'atac, sense oferir "una explicació sobre aquesta evident contradicció".

El jutge apunta també en la seva sentència que "sorprenentment" cap dels agents que va testificar en el judici va reconèixer haver assenyalat Papa Ibrahima Diop com a autor dels fets, malgrat que havia estat identificat en l'atestat policial.

En un comunicat, SOS Racisme alerta que el judici contra el portaveu dels manters, més enllà de demostrar la seva innocència, "hauria de portar a una profunda reflexió sobre l'actuació d'uns agents policials que redacten, llegeixen i signen a manera de conformitat un atestat policial que recull uns fets concrets".

L'entitat, que va assumir la defensa del manter, denuncia en el seu comunicat les "vulneracions de drets" que pateixen els venedors ambulants.