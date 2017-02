Acord per regular el lloguer d’habitacions a turistes

Front pràcticament unànime a l’Ajuntament de Barcelona per regular el lloguer d’habitacions a turistes. El plenari municipal va votar ahir a favor de presentar en un termini de sis mesos una nova ordenança que reguli aquesta pràctica a la ciutat, i que distingeixi clarament entre “els pisos d’ús turístic i el lloguer en l’habitatge habitual”. D’aquesta manera, la nova ordenança permetria als barcelonins llogar habitacions a través de plataformes com Airbnb o HomeAway, sempre que les places que s’ofereixen siguin al pis on viu qui fa l’oferta. Tots els grups del consistori van votar a favor de la proposta impulsada pel grup municipal de Ciutadans, excepte la CUP, que hi va votar en contra, i ERC, que es va abstenir.

El govern, format pel PSC i BComú, hi va votar a favor però va lligar l’ordenança a les “competències” que els atorgui la Generalitat a través del decret turístic que prepara, i que previsiblement estarà a punt a l’estiu. El regidor de Turisme a l’Ajuntament, Agustí Colom, va afirmar que ja fa temps que treballen en una sèrie d’ordenances i que per això han presentat diverses al·legacions al projecte de reglament que prepara la Generalitat. “No volem perdre l’oportunitat de regular un aspecte que afecta moltes ciutats”, va assenyalar.

Al setembre el consistori va lliurar a la Generalitat un document de 23 pàgines amb totes les seves al·legacions al projecte de decret del Reglament de Turisme de Catalunya, entre les quals destaca la petició de més competències per al consistori.

Dins de la nova ordenança que planteja la proposta aprovada ahir al plenari s’hi inclouen una sèrie de condicions i normatives que totes les persones que lloguen alguna habitació a turistes haurien de complir. Alguns exemples són les limitacions horàries, l’ocupació màxima de l’habitatge o les normes de comportament dels hostes.

Normes de comportament

En aquest sentit, la iniciativa també proposa estudiar la possibilitat legal d’establir una fiança per als habitatges d’ús turístic, una taxa o impost per al lloguer col·laboratiu i la suspensió de l’activitat en cas d’infraccions greus i reiterades. La proposta d’ordenança assenyala d’aquesta manera la “responsabilitat” del propietari o arrendatari de l’immoble “en cas d’incompliment de les normes establertes a l’ordenança”.

Si les ordenances projectades tiressin endavant, va recalcar el regidor Colom, s’hauria de tenir en compte que “l’ús d’un habitatge com a turístic” seria una “activitat econòmica” que implicaria “un canvi d’usos”, per la qual cosa l’habitatge hauria de complir una sèrie de requisits, com ara els d’eficiència energètica o els de seguretat.

Durant un acte de BComú dissabte passat, la tinent d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat, Janet Sanz, va obrir la porta també a regular el lloguer d’habitacions a turistes, o home sharing, i va expressar que “no és un problema” com sí que ho són els pisos turístics. “Amb el home sharing no se substitueixen els veïns, perquè el veí continua vivint a al pis”, va manifestar.

Ara per ara, la proposta de decret de la Generalitat emmarca el lloguer d’habitacions a turistes a la llar com una tipologia més dins dels habitatges d’us turístic (HUT), una situació que des de la plataforma Veïns i Amfitrions de Barcelona han denunciat reiteradament. Denuncien que no té en compte les diferències entre qui s’hi dedica professionalment (els pisos turístics) i les famílies que es treuen un sobresou compartint casa seva.