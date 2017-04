Acuamed trenca amb FCC i adjudicarà a una altra empresa la descontaminació del pantà de Flix

Els treballs pendents per descontaminar el pantà de Flix, on encara queden 79.300 metres cúbics de fangs tòxics, s’adjudicaran a una nova empresa constructora. Així ho ha manifestat el director general de la societat estatal Acuamed, Francisco Javier Baratech, aquest dilluns al matí.

Baratech ha precisat que el passat 23 de febrer es va demanar l'autorització al Consell d'Administració de la societat estatal per rescindir el contracte a l’actual adjudicatària Fomento de Construcciones y Contratas (FCC). L'adjudicatària va donar per acabades les obres a finals del 2015, aportant un informe que admetia que quedaven fangs contaminats al fons del riu, però que soterrant aquests fangs amb graves al damunt se’n reduiria el risc. Es tracta de compostos com l’ hetzaclorobenzé, organoclorats i DDT, entre molts altres .

Amb l’objectiu de fer la rescissió del contracte d’una manera “ordenada i eficient”, s’ha hagut d’ampliar 3,5 mesos addicionals l’adjudicació a Fomento i s’ha encarregat un estudi a l’empresa estatal Tragsa per avaluar quina és la situació de la descontaminació. Es tracta de estudiar quins elements i infraestructures seran necessaris per reprendre les obres.

Les previsions són que l'estudi estigui enllestit aquest mes d’abril i que l’obra es pugui adjudicar durant el mes de maig. El mateix Baratech es va comprometre a principis d’any a tenir les obres finalitzades en un termini de dos anys. “Un termini que estem convençuts que podrem complir”, ha afirmat.

La draga que extreia els llots tòxics del pantà i la planta de tractament van ser desmantellats i tornar-la a posar en marxa representarà un sobrecost que haurà d’assumir FCC. De fet, Acuamed demanarà responsabilitats a l’empresa constructora una vegada hagi finalitzat el procediment judicial que hi ha obert a l’Audiència Nacional contra exalts càrrecs d’Acuamed, FCC i Acciona per frau en diversos contractes, entre els quals el de neteja de l’ embassament de Flix que es va adjudicar per 165 milions d’euros, el 70% dels quals de finançament europeu.

Aquestes explicacions les ha donat el director general d’Acuamed, aquest matí, en el marc de la Comissió Mixta de Seguiment del Pla de Restitució Territorial de l’obra de descontaminació de Flix, en la qual hi participen també representants de la Generalitat i de l’ Ajuntament de Flix. L’alcalde, Marc Mur, ha destacat “la clara voluntat d’Acuamed d’executar les obres pendents” i “la transparència” a l’hora d’informar al territori i des del territori sobre els passos que s’estan seguint en l’execució d’aquestes obres. “Això ens dóna una major tranquil·litat”, apunta Mur.

A la reunió d’aquest matí també s’ha parlat del pla de restitució, aprovat el 2008, que inclou 44 obres complementàries de sanejament i d’abastament d’aigua potable aigües avall del riu Ebre en diversos municipis de les Terres de l’Ebre i el Priorat. 30 d’aquestes actuacions estan pendents d’executar-se i, fins ara, dels 32,5 milions d’euros pressupostats només se n’han gastat 8. El director general d’Acuamed ha assegurat que hi ha pressupost suficient per executar-les i que, en cap cas, la seva execució endarrerirà les obres de descontaminació de l’embassament. “Es tracta d’obres que depenen de diferents administracions al mateix temps. Aquesta complexitat a l’hora de tramitar-les és el que ha endarrerit tant la seua execució”, ha argumentat Baratech, que s’ha mostrat confiat en què puguin estar totalment acabades el 2020.