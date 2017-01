Acuamed calcula que queden 80.000 metres cúbics de fang tòxics per retirar al pantà de Flix

Els últims estudis sobre la descontaminació del pantà de Flix verifiquen que encara queden 79.300 metres cúbics de fangs tòxics per retirar, un 10% del total del material contaminat localitzat. El director general d' Acuamed, Francisco Javier Baratech, s'ha desplaçat a Flix (Ribera d'Ebre) per presentar els resultats dels informes. Calcula que la neteja del pantà s'acabarà en dos anys però encara hi ha contractes pendents d'adjudicar.

En total s'han analitzat 262 mostres del fons del recinte confinat i de l'exterior. En sis punts del pantà han aparegut fangs tòxics i productes contaminants que encara no s'han retirat i que sumen 79.300 metres cúbics -una xifra que s'acosta als 100.000 metres cúbics denunciats per la Generalitat-. Dins d'aquest volum, 33 tones són de productes contaminants, sobretot un compost organoclorat anomenat DDT, que s'utilitzava principalment en insecticides i que està prohibit a l'Estat des dels anys 70, però també hi ha mercuri.

Baratech ha reconegut que els terminis per acabar la descontaminació del pantà encara no estan tancats. Espera que es culmini en dos anys, inclosa la neteja de l'aigua. Tot i així caldrà que l'empresa adjudicatària dels treballs, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) prorrogui el contracte vigent o el torni a adjudicar. El compromís és que les obres seguiran endavant aquest 2017, reubicant la draga i reactivant la planta de tractament dels fangs tòxics.

Pressupost garantit

Baratech no ha descartat que la investigació judicial del cas Acuamed pugui fer variar el pressupost dels treballs, de més de 138 milions d'euros, la inversió més gran feta en una obra de descontaminació a Espanya. "Es veurà si influeix al pressupost, però no serà un problema econòmic allò que limiti les condicions de l'obra", ha garantit. Tampoc es pateix pels fons europeus amb què es cofinancien els treball perquè encara queden dos anys de termini, en els quals el director general d'Acuamed ha garantit que la neteja estarà acabada, inclosa la de l'aigua.

El director general d'Acuamed ha remarcat que faran un " seguiment extrem" de la zona de confinament dels fangs contaminats, davant les advertències dels experts i exresponsables d'obra que es tracta d'una estructura creada amb caràcter provisional. Baratech ha insistit que hi ha un doble mur de confinament que garanteix la seguretat aigües avall de l'Ebre i diu que es corregirà qualsevol anomalia que es pugui detectar. "L'estat del tablestacat és saludable i no hi ha perill immediat de qualsevol trencament. Això pot canviar en qualsevol moment però estarem molt vigilants", ha apuntat.

Baratech s'ha reunit amb l'alcalde de Flix, Marc Mur, i el delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès. Mur considera que la visita del director d'Acuamed és un símptoma de la normalització del treball coordinat projecte entre el govern espanyol, el govern de la Generalitat i el consistori. Pallarès també s'ha mostrat satisfet per les garanties donades per Acuamed: "El problema es resoldrà el més aviat possible i es resoldran tots els projectes de restitució pendents aigües vall de l'Ebre. Les coses es faran i es faran bé", ha dit.

