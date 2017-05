Ada Colau agraeix l'atenció mèdica que va rebre durant el part

Ada Colau ha agraït a metges, infermeres i llevadores de l'Hospital del Mar, el seu compromís amb la sanitat pública, tot i les retallades, en un post a Facebook. Ha aprofitat per manifestar la seva aposta convençuda per la sanitat i l'educació públiques i per desmentir alguns rumors que havien sorgit a partir de la seva hospitalització, com ara que havien tancat tota una planta per a ella.

En el post, l'alcaldessa de Barcelona ha reconegut que ser una cara coneguda en moments difícils no sempre és fàcil i ha agraït a l'Hospital del Mar que protegissin "la seva privacitat". També ha aclarit que "l'únic tracte 'especial'" que va rebre va ser que la van col·locar a l’última habitació de la planta, la més allunyada de la porta principal.