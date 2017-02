Colau demana ajuda a l’oposició per limitar els preus dels lloguers

L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va presentar ahir al plenari extraordinari de febrer l’Informe sobre l’estat de la ciutat, on va fer balanç de l’any a la ciutat i va assenyalar quins són els principals reptes que haurà d’afrontar la capital catalana en els pròxims mesos. En aquest sentit, va destacar la problemàtica que suposa l’augment dels preus del lloguer a Barcelona, que ha començat a expulsar veïns dels seus barris. Per combatre aquest nou repte va demanar l’ajuda dels grups de l’oposició, en especial als que juguen “un paper determinant” al Parlament i al Congrés de Diputats. Així, va demanar a ERC i CiU -des d’ahir, Grup Municipal Demòcrata o PDECat- que facin pressió a la Generalitat per aprovar el nou índex de lloguers que permeti posar un límit als preus a la ciutat. Alhora, va demanar al PP i Ciutadans, “claus per a la governança de l’Estat”, que exerceixin la seva influència per modificar la llei urbana d’arrendaments, que poc servei fa a Barcelona.

Ahir mateix va tenir lloc una reunió per treballar en l’elaboració de l’índex de preus del lloguer a Catalunya, i a Barcelona en concret. En la trobada hi van participar, a més de representants de l’Ajuntament, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, experts d’altres administracions, operadors de lloguer i institucions del sector: en total, una cinquantena d’assistents.

Segons el govern de Colau, la voluntat en aquestes reunions és treballar en un indicador de preus de lloguer que tingui en compte la localització, la dimensió dels pisos, l’estat de conservació i els contractes d’arrendaments anteriors. En paraules del gerent d’Habitatge, Javier Burón, “un indicador que permeti orientar els increments de preus sense impedir que creixin d’una manera raonable i equilibrada”.