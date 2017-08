Ada Colau, sobre la presència dels reis a la manifestació antiterrorista: "No s'ha d'incomodar ningú"

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha recordat que la manifestació convocada per a aquest dissabte a la tarda amb el lema "No tinc por" és de la gent, de tota la ciutadania, i ha rebutjat que sigui una manifestació de banderes.

En declaracions a RAC1, s'ha mostrat favorable a la llibertat d'expressió com a premissa, i ha recordat que aquesta convocatòria és de la gent que participa lliurement, però ha constatat que no ha de ser una manifestació de banderes "en cap cas". Segons Colau, hi haurà més dies perquè la gent expressi moltes altres coses i ha opinat que, amb la marxa d'aquest dissabte, Barcelona envia una imatge d'humanitat i solidaritat amb les víctimes. Quan li han demanat si l'incomoda la presència del rei, Colau ha assegurat que "no s'ha d'incomodar ningú", ja que la manifestació es fa pensant en les víctimes, en els seus familiars i en els afectats, i ha afegit que tothom hi té el seu lloc.

Sobre la concentració d'unes 170 entitats dues hores abans per protestar per l'assistència d'autoritats com els reis o Mariano Rajoy, l'alcaldessa ha descartat que sigui "alternativa" i la veu com un acte de gent que vol mostrar altres idees a favor de la diversitat o de la pau, complementàries a la manifestació general.