Ada Colau també protegeix la Vila Olímpica de l'obertura de nous hotels

L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona busca suports 'in extremis' per aprovar el Pla Especial de Regulació d'Allotjaments Turístics (Peuat) abans que es comencin a acabar les moratòries hoteleres a partir de mitjan març. L'última proposta, que es durà a comissió dimecres, incorpora més barris a la zona de "decreixement natural" –on no es podran obrir més places d'allotjament encara que se'n tanquin–. Es tracta dels barris del Poblenou, Hostafrancs i una part de Sant Antoni, que ja va avançar a 'El País' la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz; però també la Vila Olímpica, segons han confirmat fonts municipals.

Justament avui uns 250 veïns, segons Europa Press, han protestat a la Vila Olímpica en contra de la construcció d'un macroalberg de 440 places al barri. A la concentració hi havia el dirigent d'ERC al consistori, Alfred Bosch, que reclama que es faci una consulta ciutadana sobre si es permet aquest alberg, més dos hotels a Drassanes i el Rec Comtal, o l'Ajuntament paga els més de 100 milions d'euros en compensacions que pot costar aturar-los. L'última proposta del Peuat no frenaria cap d'aquests tres establiments perquè tenen llicència des d'abans de la moratòria, però s'acosta a algunes reivindicacions d'ERC i la CUP i impediria més casos com aquests als barris respectius.

Ara mateix a qui necessita acabar de seduir l'equip d' Ada Colau amb més urgència és als republicans, que a més de les consultes reclamen un pla de xoc contra els apartaments turístics il·legals, amb un mínim de 100 inspectors i un calendari per eliminar aquest fenomen. L'equip de govern prepara una resposta a aquesta petició, tot i que no té cap intenció de cedir pel que fa a les consultes: no ho veu viable econòmicament i tem que duria problemes legals.

Segons el govern de Barcelona, no aprovar el Peuat durà la ciutat a una situació de col·lapse turístic a partir del moment en què s'acabin les moratòries. La primera de caure serà la del barri de Gràcia, un dels més afectats. En canvi, segons fonts municipals, l'aprovació del pla garanteix "un creixement sostingut i controlat" als barris perifèrics –zona de creixement sostingut– i la preservació dels barris més saturats. Si a la pròxima reunió de la comissió d'urbanisme no s'aprova el pla, caldrà fer-ne una d'extraordinària abans del ple del dia 27. El següent ple, al febrer –si no se'n fes un d'extraordinari– seria massa tard.