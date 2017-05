Agbar calcula una indemnització de 1.000 milions d'euros si Barcelona municipalitzés l'aigua

L'empresa Agbar demanaria 1.000 milions d'euros d'indemnització si el govern de l'Ajuntament de Barcelona decidís municipalitzar l'aigua, tal com ha avançat TV3 i ha confirmat l'ACN de fonts de la companyia. Concretament, la companyia ha valorat en 470 milions d'euros els actius -que inclouen infraestructures com les estacions de tractament d'aigua potable (ETAP) o les mateixes canonades- i en 500 milions de lucre cessant els diners que deixaria de guanyar per no poder oferir el servei. La companyia ha subratllat que la decisió sobre una possible municipalització de l'aigua és independent de si finalment el Tribunal Suprem anul·la l'empresa de capital mixt creada per Agbar i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). I és que des del punt de vista de la companyia, l'anul·lació de l'empresa mixta no implicaria que Agbar hagués d'abandonar la concessió.

L'Àrea Metropolitana de Barcelona va decidir no recórrer la sentència del TSJC del març del 2016 que declara nul·la l'empresa mixta per començar a treballar en un model de gestió pública de l'aigua, tal com va afirmar fa un any la vicepresidenta de l'AMB i tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz. "S'ha d'acabar de veure si se'n faria càrrec l'AMB o si alguns ajuntaments poden recuperar aquesta competència", va apuntar aleshores en declaracions als mitjans. De fet, a finals d'any el ple de l'ajuntament de la capital catalana ja va fer el primer pas en la municipalització total de la gestió de l'aigua.

Per la seva banda, Agbar sí que va recórrer la interlocutòria del TSJC i s'espera que el Tribunal Suprem emeti una sentència ferma en els pròxims mesos. El president executiu de la companyia, Àngel Simón, va assegurar aleshores que no tenia por de perdre la concessió per subministrar l'aigua a l'àrea metropolitana de Barcelona perquè la sentència del TSJC "només" posa en dubte el procediment seguit per crear l'empresa mixta que van crear l'AMB i una empresa del grup Agbar, no "la legitimitat de la concessió", va assegurar. De fet, fonts de la companyia han explicat a l'ACN que, en cas que el Suprem no doni la raó a Agbar, l'únic que es perdria és el dret d'ús de la depuració, però el subministrament a la ciutadania seguiria com fins ara.