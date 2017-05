Airbnb acusa el govern de Colau de sentir-se "més còmode amb el conflicte que amb l'acord"

La guerra entre l'Ajuntament de Barcelona i Airbnb està lluny d'acabar-se. La plataforma de lloguer vacacional ha acusat aquest dimarts el govern d'Ada Colau de sentir-se "més còmode amb el conflicte que amb l'acord". El director general de la companyia a Espanya i Portugal, Arnau Muñoz, ha lamentat en una trobada amb els mitjans "l'actitud bel·ligerant" de l'Ajuntament amb l'activitat de la plataforma, a la qual ja ha imposat tres sancions, dues de 30.000 euros i una tercera de 600.000, per publicitar pisos sense llicència.

L'Ajuntament de Barcelona va anunciar ahir un acord per col·laborar amb les principals plataformes de lloguer vacacional que operen a Barcelona en la lluita contra l'oferta de pisos il·legals. A l'entesa s'hi van sumar les plataformes Homeaway, Booking, TripAdvisor, Rentalia i Apartur, però no Airbnb. "Cal distingir entre el lloguer de pisos turístics i el 'home sharing', el lloguer de l'habitatge habitual que fan els particulars. En aquestes reunions no es parla del 'home sharing', que és el nucli d'Airbnb, i no podem arribar a acords si no es té en compte aquest concepte", ha explicat Muñoz.

Airbnb també ha fet públic aquest dimarts l''Informe sobre la comunitat a Barcelona i Catalunya el 2016', on revela algunes dades amb què vol combatre la idea que la plataforma és la culpable de la gentrificació dels barris de Barcelona. Així, segons ha explicat el responsable d'assumptes públics d'Airbnb, Ángel Mesado, el 80% dels amfitrions de la plataforma que comparteixen la casa sencera tenen només un anunci publicat. El 67%, a més, comparteix la seva residència habitual. "Airbnb dona suport a la classe mitjana i ajuda a millorar l'economia i les comunitats locals", ha afegit Arnau Muñoz, que ha explicat que Airbnb va generar el 2016 a Barcelona una activitat econòmica de més de 1.000 milions d'euros.