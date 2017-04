“Això se soluciona o bé amb diners o bé a hòsties”

“Això se soluciona de dues maneres: amb diners o a hòsties”, així es va adreçar Alberto Pérez, que es presenta com a “mediador” per pactar la desocupació de pisos, a Alejandra Martínez, una de les persones que des de fa un temps viu en un bloc ocupat de Terrassa, per intentar convèncer-la d’abandonar l’immoble. Davant d’aquests fets i de comentaris similars proferits per Pérez en una reunió amb dues veïnes més del mateix edifici, situat al número 22 del carrer Abat Marcet de Terrassa i propietat de Banc Sabadell, el jutjat d’instrucció número dos d’aquesta ciutat del Vallès Occidental el va condemnar per dos delictes d’amenaces.

La resolució judicial, datada el 4 d’abril i que, d’acord amb l’advocat especialitzat en casos de desnonament Andrés García Berrio, és “bastant pionera” en la matèria, condemna Pérez a pagar 360 euros, 6 euros per dia durant un mes, pels dos delictes. “No tinc constància de cap altra sentència que condemni aquest tipus de pràctiques amenaçadores que es duen a terme per evitar els processos judicials”, va assegurar Berrio. Segons el lletrat, membre del Centre Irídia per la Defensa dels Drets Humans, “la majoria de cops no es denuncia perquè les víctimes són persones amb situacions precàries que no tenen accés a advocats”.

Pérez, que va reconèixer els fets pels quals ha estat condemnat, va assegurar que tant en la conversa amb Martínez com en la reunió anterior mantinguda amb les altres dues veïnes ell es va prestar a mediar amb Solvia, la divisió immobiliària del Banc Sabadell, a petició dels mateixos ocupants del bloc. “M’ho van demanar -va afirmar- perquè sabien que em dedicava a fer aquest tipus de gestions i perquè havia estat en contacte amb un dels ocupants del bloc”. Fonts de l’entitat bancària neguen, però, que Pérez tingui cap tipus de relació professional ni amb Solvia ni amb el banc. Sobre això Pérez no va voler aprofundir més malgrat que, en un vídeo gravat pel Colectivo Sin Vivienda de Terrassa -on no se li veu la cara però en el qual ell es reconeix-, assegura que Solvia no vol negociar i que actua com a agent de la Sareb (Societat de Gestió d’Actius Procedents de la Reestructuració Bancària).

L’acusat, que durant les trobades amb els veïns va entregar una targeta en què s’identificava com a gestor d’actius de l’empresa Taurus Iberica, dedicada segons la pàgina web a comercialitzar immobles procedents d’entitats financeres, promotors i particulars, nega qualsevol relació entre les seves activitats de suposada “intermediació” i aquesta empresa. La firma no va respondre ahir a la petició d’informació que va fer aquest diari sobre els fets.

Pérez va assegurar que tenia una altra empresa amb socis a través de la qual realitzava aquestes mediacions, però no va voler donar el nom de la firma ni explicar si havia aconseguit algun desnonament a través d’aquest negoci paral·lel, i en benefici de qui.

El condemnat, d’acord amb la sentència, va dir a Magdalena Expósito, una de les veïnes que juntament amb Martínez van denunciar-lo, que es presentaria “amb dos esbirros i 2.500 euros”, diners que podien ser per a elles, si marxaven, o per als esbirros, per fer-les marxar per la força. Tot i així, en el judici va negar que pretengués atemorir ningú, tot i reconèixer que era un “bèstia” i que havia “de controlar la boca”.

El bloc de pisos d’Abat Marcet fa tres anys que va ser ocupat per famílies que eren al carrer o “vivint en zulos”, segons Joan Roca, un dels primers que s’hi van instal·lar. L’Ajuntament de Terrassa, que a finals de gener va plantejar un ultimàtum al Banc Sabadell perquè facilités un lloguer social a les famílies, està mediant amb l’entitat. El Colectivo Sin Vivienda de Terrassa va protagonitzar ahir una protesta en una sucursal bancària de l’entitat.