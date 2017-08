Al voltant de 900 euros nets: així és el sou dels vigilants novells de l'aeroport

L'augment de sou és una de les reivindicacions laborals principals dels vigilants de seguretat de l'empresa Eulen, que gestionen els controls d'accés de l'aeroport del Prat.Tot i que el comitè de vaga ha denunciat reiteradament que els vigilants novells tenen un sou d'uns 900 euros, la directora de l’aeroport Barcelona-El Prat, Sonia Corrochano, va afirmar ahir a Catalunya Ràdio que això no és veritat. El comitè de vaga ha facilitat a l'ARA un parell de nòmines de vigilants novells que permeten saber què cobren exactament.

Les dues nòmines -la superior del juny i la inferior de l'agost- es queden al voltant dels mil euros nets, una vegada aplicades les retencions. Però si es descompten les hores extres -que es paguen a 7,8 euros cadascuna-, es pot comprovar que el salari real s'acosta al que denuncia el comitè de vaga. Si es resta el que van cobrar els vigilants per les hores extres, la nòmina de 978,42 euros es queda en 936,86, i la de 1.030,68, en 835,34 euros.

651x427 Nòmina d'un vigilant de seguretat de l'aeroport del Prat de l'empresa Eulen Nòmina d'un vigilant de seguretat de l'aeroport del Prat de l'empresa Eulen

Segons van votar en una assemblea, els treballadors reclamen un augment de sou de 200 euros al mes en quinze pagues, tot i que la proposta del Govern acceptada per l'empresa només el preveu en dotze pagues. Aquesta diferència manté encallat el conflicte laboral que ha dut a una vaga total indefinida i a la intervenció de la Guàrdia Civil. Segons Corrochano els 900 euros són el salari base del conveni del sector, i sumant-hi els complements per transport o perillositat s'arriba als 1.200 o als 1.300 euros.

Però la directora de l'aeroport es devia referir al sou brut, perquè, com podeu comprovar, ni la nòmina de la fotografia superior ni la de la inferior, de vigilants contractats l'any passat, arriba a aquestes xifres. De fet, s'arrodoneixen gràcies a les hores extres. Els plusos de perillositat i transport sumen 133,47 euros en tots dos casos. També n'hi ha d'altres, com el de vestuari -per rentar-se l'uniforme a casa- o el d'1,17 euros l'hora que cobren els vigilants que estan formats per fer anar els escàners d'equipatge, quan els fan servir. Però en cap dels casos arrodoneixen els sous a 1.200 ni a 1.300 euros nets.