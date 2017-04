Les al·lèrgies i la diversitat cultural disparen els menús escolars adaptats

Els menús escolars adaptats s'han multiplicat per vint en els últims deu anys per l'auge d'al·lèrgies i intoleràncies alimentàries i motius culturals, segons dades facilitades a Europa Press per l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura (Acellec ), l'entitat més gran dedicada a la gestió de menjadors escolars.

Si fa deu anys només el 0,5% dels comensals escolars tenien un motiu cultural o de salut per menjar amb un menú alternatiu al general, el 2017 ho són el 10,55% del conjunt de nens i adolescents: de 76 alumnes fa deu anys s'han passat als 1.602 en l'actualitat dels 15.186 menús diaris servits.

Eel vicepresident del Sector Educatiu de l'Acellec, Oriol Carbonell, ha atribuït a motius d'al·lèrgies o intolerància a la llet o al gluten el 5,41% del global de menús adaptats, i a motius culturals, sobretot de religió musulmana o hindú, prop del 5,14%.

La gestió de la diversitat alimentària --que en cas d'alteració mèdica dóna punts per accedir a una escola concreta-- s'ha convertit en un imperatiu en els menjadors escolars, que han experimentat un "gran canvi" en l'última dècada, ha defensat Carbonell en declaracions a Europa Press. Ha remarcat la complexitat del seu abordatge i l'existència de protocols adaptats a cada situació.

"Els protocols són molt importants, i en l'actualitat demanem informes als pares per detallar els motius d'al·lèrgia o intolerància, i saber com hem d'actuar en cas d'una hipotètica complicació", ha subratllat sobre els nens amb motius mèdics.

De fet, hi ha 30 nens que pateixen multial·lèrgies, la qual cosa significa que són al·lèrgics a diferents aliments des del seu naixement, fins i tot poden ser al·lèrgics només per inhalació o contacte físic amb el menjar del company del costat, pel que és imprescindible garantir la seguretat alimentària i, en casos extrems, separar-los del menjador general.

La intolerància més freqüent és la del gluten en l'1,19% dels nens, seguida de la de la lactosa, al 0,95% del conjunt, mentre que les al·lèrgies solen ser a llegums i cereals diversos com l'arròs (0 , 88%), fruita seca (0,83%), l'ou (0,57%) i el peix (0,17%).

Sobre les motivacions culturals i socials, ha dit que la majoria són nens musulmans --que no poden menjar carn de porc-- i hindús -que no poden menjar carn de vedella--, si bé també hi ha un auge de nens vegetarians que mengen ous i llet, i vegans que demanen complementar dieta amb tofu o seitan --als quals es cobra un suplement--.