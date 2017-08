Alliberades 16 dones explotades sexualment

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb el departament de policia d’Hèlsinki (Finlàndia), han desarticulat una organització internacional assentada a Espanya que es dedicava al tràfic i explotació sexual de dones principalment a Benidorm (Alacant), Màlaga i Barcelona. Gràcies a aquesta operació s’han alliberat 16 víctimes i s’han detingut 25 persones, 24 a Espanya i una a Hèlsinki, segons va informar ahir el ministeri de l’Interior.

Entre els detinguts hi ha els caps de l’organització, que havien fixat la seva residència a Hèlsinki “per desvincular-se” de l’activitat delictiva, i dos dels principals tractants, que residien a Barcelona. A més, la xarxa tenia ramificacions a Nigèria, el Níger, Líbia i Itàlia per mantenir el control sobre les dones durant totes les fases de tracte prèvies a l’explotació.

La investigació va començar quan agents de l’Oficina d’Asil i Refugi de Madrid van detectar la presència de dues dones joves, d’origen nigerià, de les quals van sospitar que podien estar sent víctimes d’aquest delicte. La xarxa tenia una “important” infraestructura a Nigèria, on eren captades la majoria de dones. Les víctimes eren dones joves que trobaven entre els estrats més desfavorits de les principals ciutats en situació d’absoluta necessitat. Fins a arribar a Espanya, les víctimes passaven pel Níger, Líbia i Itàlia, on eren ubicades en centres d’acollida per a immigrants, i després en una xarxa d’allotjaments de l’organització.

Una vegada a Espanya, les víctimes eren “immediatament” prostituïdes a Barcelona i Màlaga. Posteriorment eren traslladades a Madrid, on les “alliçonaven” perquè sol·licitessin protecció internacional i que, d’aquesta manera, poguessin treballar per a l’organització sense tenir problemes en cas de ser identificades per la policia.

Un cop aconseguida la protecció internacional, les dones eren traslladades a Màlaga i Benidorm, on s’allotjaven en pisos juntament amb membres de l’organització, que els explicaven les normes que havien de seguir i les iniciaven i mantenien en l’exercici de la prostitució, sota el seu control permanent. Els beneficis obtinguts gràcies als serveis sexuals que les dones feien cada dia eren canalitzats fins a Nigèria, on part dels beneficis s’utilitzaven per finançar nous episodis de captació i trasllat de víctimes. Per rendibilitzar “encara més” la inversió, les víctimes eren traslladades a altres localitats com Gandia i Sòria, on igualment havien d’exercir la prostitució en clubs.