Amenaça de precintament a una granja escola sense permís de Mataró

La International Rural School de Mataró, un centre privat que s’autodefineix com la primera escola rural britànica d’Espanya i que fomenta l’aprenentatge també fora de l’aula a través de la plantació d’arbres fruiters, conreus d’hort i activitats de granja, podria tancar les portes aviat. El tancament del centre, que imparteix cursos d’infantil i primària a 23 nens però també funciona com una granja escola amb activitats extraescolars i casals d’estiu, afectaria uns 650 nens.

Els motius de la dràstica mesura deriven d’un contenciós entre l’Ajuntament de Mataró i la direcció del centre que ha impedit que, tot i haver començat ja l’activitat, l’escola encara no compti amb cap dels permisos requerits per funcionar ni com una granja escola, ni com un centre escolar. La regidora d’Urbanisme, Núria Calpe, va explicar que, a més, el centre té “dos expedients disciplinaris oberts per haver tirat endavant construccions il·legals”. L’espai, que inclou una masia catalogada i antics magatzems i coberts, ocupa una extensió de més de 10.000 metres quadrats que estan catalogats com a sòl agrícola no urbanitzable. Tot i així, la regidora denuncia que el centre “ha construït una casa de fusta, una cuina oberta i diversos espais”.

Obres d’adaptació

La directora de la International Rural School, Maria Bellmunt, corrobora la informació del govern municipal però assegura que el consistori sempre ha sabut la situació irregular en què estava el centre, i afirma que han seguit les seves indicacions per intentar adaptar-se als requisits legals. “Quan vam obrir com a granja escola vam començar a elaborar el projecte d’actuació específica per poder aconseguir la llicència d’activitat pertinent”, afirma Bellmunt. D’acord amb la directora, les obres que estaven fent i per les quals han expedientat l’escola eren treballs de rehabilitació que els van dir que estaven justificats dins de l’esmentat projecte. La regidora, en canvi, afirma que precisament van ser aquestes obres les que van motivar que s’aturés la tramitació en qüestió. “Els vam demanar que presentessin un projecte que s’ajustés a la llei urbanística, que no permet noves construccions, i no ho van fer”, afegeix.

La història es va complicar encara més quan, l’any passat, Bellmunt va decidir obrir les línies d’educació infantil i primària. “Vaig seguir tot el procés per aconseguir l’autorització com a centre escolar estranger”, relata Bellmunt. Tot i els esforços, Bellmunt no va aconseguir els permisos però al mes de setembre va obrir igualment i té fins a 23 nens matriculats. La directora va aconseguir, això sí, l’aprovació del projecte docent per part del British Council. La secretaria d’Ensenyament, en canvi, no va poder autoritzar l’escola perquè “no compta amb l’acreditació de l’Ajuntament per poder prestar el servei educatiu en el terreny on es troba”. Sigui com sigui, fonts del departament asseguren que l’activitat no hauria d’haver començat sense el seu vistiplau i així no s’hauria arribat al problema que hi pot haver amb els nens si l’escola acaba tancant.

Possible tancament

En aquest context, Bellmunt diu que cessarà totes les activitats si l’Ajuntament de Mataró no li garanteix la seva continuïtat per escrit, mentre que la regidora assegura que l’única solució passa per “presentar un nou projecte d’activitat específica que respecti la llei” per poder seguir amb la granja escola. D’acord amb Calpe, la conselleria de Territori i Sostenibilitat considera que la legislació urbanística no permetria l’ús escolar de l’espai. Tot i així, la direcció general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, que depèn d’aquesta mateixa conselleria, no coincideix amb aquest punt.