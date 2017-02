Amorós: "Albiol menteix i utilitza les pors de la gent"

"Albiol menteix i utilitza les pors de la gent". Així s'ha pronunciat en una entrevista a 'El món' a Rac 1 el Secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, Oriol Amorós, respecte les declaracions del líder del PP català, Xavier García Albiol, sobre refugiats, en què es preguntava què passa mentrestant amb els sense sostre.

Seguramente no es el discurso más "guay" pero es lo que creo. Acogida d refugiados toda la q podamos pero d acuerdo a nuestra capacidad real

"No tinc qualificatius per aquesta frase. No es poden dir aquestes barbaritats i el que és més greu és que Albiol ho sap", ha apuntat Amorós. En aquest sentit, ha apuntat que "clar que hi ha persones que dormen al carrer" i ha recordat que són una prioritat dels ajuntaments i de la Generalitat.

Pel que fa als refugiats que Catalunya podria acollir, Amorós ha recordat que actualment podrien tenir lloc de residència 1.200, i que de moment només se'n registren 495. "Ara sortira el delegat govern espanyol i dirà no sé què", ha apuntat Amorós, que ha admès que els 1.200 no es podrien acollir en una primera fase. Amorós també ha acusat l'executiu espanyol de no informar el Govern i ha afegit que "és probable que Millo no ho sàpiga perquè "s'acaba d'estrenar en el càrrec"

Sobre la situació amb la què es trobarien els refugiats que visquessin a Catalunya, Amorós ha recordat que "els refugiats tenen els mateixos deures i alguns drets menys. Fins els 3 anys poden accedir a poques ajudes socials".