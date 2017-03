Analitzen 125 interns del CIE per un cas de tuberculosi

Els serveis mèdics han detectat 125 positius per tuberculosi entre interns i policies al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Per saber si desenvolupen la malaltia, cal esperar la prova radiològica. De moment la vintena que ja s'han sotmès a les proves radiològiques no han desenvolupat la malaltia.

Segons ha avançat el diari 'El Mundo' i han confirmat a Efe fonts policials, l'alarma va saltar fa aproximadament un mes, quan un intern del CIE, d'origen centre-africà i que estava pendent de ser expulsat d'Espanya, va emmalaltir i va haver de ser traslladat a l' Hospital Pere Camps de Badalona, on se li va diagnosticar tuberculina.

El director del CIE va activar llavors el protocol establert i va comunicar aquesta situació a les autoritats sanitàries, als dos jutges que s'encarreguen del control del centre, al fiscal d'Estrangeria i als jutjats que havien ordenat l'internament dels estrangers en aquest recinte de la Zona Franca.

L'intern afectat per tuberculosi va rebre l'alta hospitalària poc després i ja no va tornar al CIE, perquè va quedar en mans d'una ONG, segons les fonts. Paral·lelament, i com és preceptiu, els equips sanitaris van efectuar una primera anàlisi mèdica a les 195 persones que havien estat en contacte amb l'intern infectat per tuberculosi, entre ells altres interns i agents de la Policia Nacional que s'encarreguen de la seguretat del centre.

D'aquestes 195 persones, 125 van donar positiu en la primera anàlisi, si bé això pot ser a causa de motius tan variats com que estiguin vacunats de tuberculosi o que hagin desenvolupat la malaltia contagiosa amb anterioritat i ja estiguin curats.

Per completar el procés i comprovar si realment alguna de les 125 persones que va donar positiu ha desenvolupat la malaltia, els especialistes del Pere Camps han planificat proves radiològiques per a tots ells, que es van iniciar ahir amb 6 persones i han prosseguit avui amb altres 12.

Tots aquests 18 primers casos han donat negatiu en les proves radiològiques i no han desenvolupat la malaltia, segons les fonts.

En els pròxims dies seran sotmesos a les proves radiològiques les altres persones que inicialment també van donar positiu en el primer control mèdic.