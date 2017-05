L'explotació de la Fira d'Abril en mans de la justícia

Les arestes de la Fira d'Abril són llargues i punxegudes. La fundació Andacat, una escissió de la F ederació d'Entitats Culturals Andaluses de Catalunya (FECAC) creada arran dels escàndols de corrupció que van esquitxar la directiva, ha fet públic avui la interposició d'un recurs contra la decisió de Barcelona Serveis Municipals (BSM) de rescindir-los el contracte com a organitzadors de la Fira d'Abril.

L'esdeveniment, que després de l'esmentat escàndol va ser coorganitzat per FECAC i Andacat en la seva edició 2014, va recaure exclusivament en mans de la federació després que es rescindís el contracte amb Andacat, i FECAC guanyés el concurs del 2015 i tornés a fer-se amb la convocatòria per a les edicions de 2016, 2017 i 2018. Des d'aleshores, però, la federació no rep cap tipus de subvenció municipal.

El recurs, que arriba després que el jutjat de primera instància on es va presentar la demanda dictés una sentència desfavorable a Andacat, es basa en el convenciment que BSM va cometre un "frau de llei" per desdir-se dels seus compromisos amb aquesta fundació. Així, Jordi Ortega, advocat d'Andacat, considera que la resolució judicial ha de ser revisada perquè es basa en un document que qualifica de "picardia jurídica".

Es tracta, precisa Ortega, d'una comunicació oficial d'Ignasi Armengol Villà, director general de BSM, on es resol que es deixa sense efecte el conveni subscrit entre l'empresa municipal i el Consorci del Besòs, propietari de l'esplanada i els auditoris del Fòrum, perquè BSM pugui gestionar aquest espai, on des de fa anys se celebra la Fira d'Abril. D'acord amb la societat municipal, aquest canvi deixava sense valor el contracte indefinit subscrit el 2014 amb Andacat respecte de l'organització de l'esdeveniment. Amb tot, la mateixa resolució indicava al punt 2 que s'aprovava l'encàrrec de gestió a BSM per a aquests mateixos espais.

Francisco Flores, president d'Andacat, considera que "aquestes maniobres" no poden tenir validesa jurídica i confia que l'Audiència Provincial de Barcelona reverteixi la sentència i els indemnitzi amb 300.000 euros pels danys econòmics ocasionats per una decisió que consideren unilateral.

"BSM ha continuat gestionant l'espai del fòrum, i nosaltres, que a diferència de la FECAC no vam trencar cap pacte, hem quedat exclosos", ha explicat Flores. El president de la fundació es refereix al fet que després d'organitzar conjuntament l'edició 2014 amb FECAC, tal com els va reclamar el govern municipal liderat per Xavier Trias, la federació es negués a implementar la mateixa fórmula per al 2015 i provoqués la problemàtica que va derivar després en la seva sortida.