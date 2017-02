Andrés Morales: “Les famílies dels nens són les que aporten els fons per a recerca”

Andrés Morales és especialista en tumors cerebrals i de medul·la espinal en nens i adolescents. També és el responsable del projecte del Pediatric Cancer Center.

Quines característiques tindrà aquest centre?

Serà pioner a Europa, on no existeix un centre monogràfic en càncer infantil. Es farà recerca, es tractaran pacients i també es desenvoluparan nous tractaments. Perquè, a diferència del càncer en adults, que és un càncer de l’envelliment, el de nens és un càncer del desenvolupament. Són malalties diferents de la dels adults, que en la seva majoria són carcinomes, i no importa si has fumat més o menys, si has fet exercici o si has pres el sol.

Per què és necessari un centre monogràfic en càncer infantil?

El càncer infantil és una malaltia rara i la investigació en adults té poca aplicació en el càncer infantil, ja que són malalties diferents. Es diagnostiquen 1.200 nous casos a l’any a Espanya i com que és una malaltia tan poc freqüent, no és rendible desenvolupar línies d’investigació. I la recerca es fa millor en centres monogràfics com el que pretenem construir a Barcelona. Volem ser un centre de referència.

Les famílies estan finançant ara la investigació en càncer infantil.

La filantropia ha sigut sempre un aliat del càncer infantil. El nostre impuls són les famílies dels nens que tractem, són els que aporten la major part dels recursos en investigació. El 80 per cent del pressupost del nostre laboratori d’investigació prové de l’aportació de les famílies que, amb iniciatives solidàries, recapten fons per a la investigació i que permet millorar els tractaments.

Per a aquest centre es necessita la implicació no només de les famílies, sinó també de la societat civil.

El càncer infantil és infreqüent fins que et toca a tu, i com que és impredictible i aleatori, li pot tocar a qualsevol. No es pot prevenir i per això aquest projecte ha de ser de tots.

També s’atendrà les famílies.

El diagnòstic de càncer a un nen és un canvi vital per a les famílies i les hem de cuidar. Hi ha un alt risc de fractura. És la pitjor situació a què s’enfrontaran en la seva vida i molts cops el cuidador també necessita ser cuidat i cal un abordatge multidisciplinari.