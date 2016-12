Anna Valero: "Les escoles que innovin perquè està de moda, ho deixaran de fer"

La moda d’escoles innovadores és relativament recent, però l’Escola L’Horitzó de Barcelona fa gairebé 50 anys que funciona amb aquest sistema. Fundada el 1968 per una parella que creia en aquest model educatiu, actualment registra un total de 200 alumnes i 20 mestres. És un dels 26 centres impulsors d’Escola Nova 21.

Fa gairebé 50 anys que sou innovadors. Com ha evolucionat el mètode que feu servir?

La filosofia sempre ha sigut la mateixa, però l’escola està viva i els reptes del segle XXI són diferents. Cada alumne ha de seguir el seu itinerari. Tu pots tenir un títol, però el que realment és important a la vida són les competències que adquireixes. Al contrari del que proposa l’escola tradicional, si a un alumne no li van bé les matemàtiques, però sí la música, cal fer reforç de música i no de mates. Si aquesta és la seva llum, ajudem-lo a brillar.

Molts pares tindran por que el seu fill no sàpiga matemàtiques.

Sí que en sabrà. La cultura és necessària per socialitzar-se. Hi ha unes competències bàsiques que els nostres alumnes superen. Per exemple, fent robòtica estan aprenent mates.

Com estan funcionant les proves de competències?

Extraordinàriament bé. Les notes estan per sobre de la mitjana.

Què n’opina que la innovació estigui de moda?

Els interessos poden ser múltiples, però em sembla fantàstic. Això vol dir que es veu la necessitat de canvi. Com totes les modes, qui realment ho tingui dins ho seguirà fent i qui ho faci per postura, ho deixarà de fer. Hi ha molts models arreu del món. Ara bé, no cal que els copiem. Es parla molt del model finlandès, però nosaltres tenim una altra cultura i un altre clima.

¿No és un referent el model finlandès d’ensenyament?

Sí. Sempre hem d’estar oberts i aprendre del que ens envolta. Per exemple, en formació de mestres. A Escola Nova 21 ho tenim claríssim. Ara bé, allà hi ha una conciliació laboral i escolar que aquí no tenim encara. Està bé analitzar-los, però sense obsessionar-se.

El Síndic de Greuges alertava del risc que hi hagués escoles públiques de dues velocitats.

És una crítica, sí. Però si es fa bé i els canvis es fan des de ben amunt perquè tothom tingui les mateixes oportunitats no ha d’haver-hi cap problema. Tots paguem impostos perquè hi hagi una societat que permeti que els que han nascut en un determinat lloc puguin ser la persona que desitgen. Hi ha escoles públiques que estan treballant molt amb persones molt implicades. La innovació pedagògica donarà sortida a fer una societat més justa.

Quina diferència hi ha entre un nen de primària que vagi a un centre tradicional o a un d’innovador?

Té moltes més habilitats desenvolupades. A fora hi haurà de tot, però el que sí que tinc clar és que els nostres nens tenen il·lusió, són feliços, tenen capacitat de comunicació i són molt capaços d’aprendre.

Teniu algun grup amb només 12 alumnes. ¿Ser tan pocs no és un problema a l’hora de socialitzar-se?

La majoria, però, són de 24 alumnes amb dos mestres. Vetllem perquè estiguin molt socialitzats, i alhora fem que siguin persones segures i amb criteri. Quan hem de renyar o felicitar l’alumne li donem molta seguretat perquè el coneixem molt. A les escoles més grans plouen bastonades i potser l’alumne les rep quan menys ho necessita.

La majoria d’escoles innovadores no posen deures. Vostès?

No en posem. Tenim un horari més ampli per poder fer aquest treball. Fem classe de 8.30 a 17.30 hores. Si un nen s’emporta la feina a casa, el procés d’aprenentatge es desdibuixa perquè el seu mestre no el pot ajudar. Un altre tema és que facin treballs de llarga durada, adquirint un hàbit d’aprenentatge.

Fer tantes hores de classe és bo?

Sí, perquè quan surten ja estan lliures i tenen temps per badar, que és saníssim, o per fer esport i estar amb la família. Moltes activitats que molts les consideren extraescolars nosaltres les incloem dins l’horari escolar.

Teniu més demanda ara?

Som una escola petita que ofereix poques places. Sempre hem tingut demanda, però sí que és cert que ara en tenim més.