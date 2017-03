Anul·len des de Madrid la sanció del TSJC a la jutge d'Olot que va menystenir el català

La comissió disciplinària del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) va acordar aquest dimecres per unanimitat anul·lar les dues sancions que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va imposar a la jutge d’Olot Ana María Caballero per manca de respecte a dues advocades a qui va demanar que parlessin en castellà –i no en català- tot assegurant que el castellà és un “idioma universal”.



El CGPJ justifica la decisió per un suposat defecte de forma en el procés sancionador que va dur a terme la sala de govern del TSJC. Segons el màxim òrgan de govern dels jutges, el procés no va seguir tots els procediments establerts perquè no es va permetre que la jutge presentés al·legacions per segona vegada després que es proposés la sanció.



Caballero va rebre dues amonestacions per dues faltes lleus de desconsideració. La primera, pels comentaris a dues advocades durant un judici de faltes en què la jutge va reclamar a les lletrades que parlessin en castellà, perquè només entén el català escrit.

Durant l'intercanvi d'opinions, Caballero va retreure a les advocades la seva "manca de cortesia" i els va dir literalment, en to mofeta: "Jo pensava que eren bilingüistes [sic], però veig que només saben parlar català i no saben usar el castellà". La jutge, aleshores, també va amenaçar de suspendre el judici i es va referir a l' espanyol com un "idioma universal".

La segona amonestació va ser per la manca de respecte que, a criteri del TSJC, la jutge va demostrar cap a la mateixa sala de govern del TSJC quan aquesta li va demanar que fes al·legacions. Per tot plegat, el TSJC li va imposar una "sanció d'advertència" per dues faltes lleus de desconsideració.

El CGPJ ha suspès aquesta decisió. La comissió disciplinària de l'òrgan de govern dels jutges assegura que es va produir un defecte de forma en el procés perquè la sala no va permetre que la jutge presentés noves al·legacions després que la Sala de Govern del TSJC proposés ja una sanció pel seu comportament.

Fonts del CGPJ asseguren que s'adopta aquesta decisió sense entrar en el fons de la qüestió ni opinar sobre si l’actuació de la jutge va ser correcta o no. Segons aquestes fonts, la llei diu que en faltes lleus el procediment no és tan extens però que cal respectar “uns mínims” en el tràmit d’al·legacions.

Poc després d'aquell episodi, la jutge Ana María Caballero va demanar el trasllat a Extremadura i va marxar d'Olot.