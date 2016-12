Primer Saló de la Infància sense militars ni policia

El festival de Ben i Holly i una pista de gel són dues de les novetats d’aquests any del Festival de la Infància. No són, però, les instal·lacions que més expectació han provocat. L’absència dels estands de l’exèrcit i dels cossos de seguretat, com els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil, és el que més polseguera ha aixecat els últims dies.

La decisió de la Fira de Barcelona de deixar-los fora, auspiciada per l’Ajuntament, l'ha defensat aquest dimarts la mateixa alcaldessa, Ada Colau, i ha assegurat que "no és anar contra ningú, sinó separar espais i no barrejar les coses". Els membres del Govern, per la seva banda, no han sortit del guió i tant la consellera de la Presidència i portaveu de l’executiu, Neus Munté, com la consellera de Treball, Afers Socials i Família, Dolors Bassa, han defensat aquesta expulsió com una "decisió organitzativa" en la qual la Generalitat no podia entrar. Per la seva banda, la directora del Festival de la Infància, Roser Soley, ha explicat a l'ARA que aquesta absència simplement respon a una decisió de "reorganitzar" el Saló.

Des d'aquest dimarts i fins al dia 4 de gener, hi ha més de 100 activitats programades, i des de l’organització s’espera arribar als 100.000 visitants, una xifra similar a la de l’any passat. És la primera edició des de fa 12 anys, segons fonts de l'organització del Festival, que no s’hi podrà veure la pista americana de l’exèrcit ni tampoc els tallers de la policia per ensenyar a fer empremtes digitals.

Segons l’alcaldessa de Barcelona, la decisió de deixar fora els estands dels cossos de seguretat i l’exèrcit rau en les resolucions que s’han aprovat tant a l’Ajuntament com al Parlament. Segons Colau, "ha estat un assumpte molt democràtic" que respon a una demanda de veïns i col·lectius que consideren que un espai infantil és millor sense armes. L’exèrcit va emetre un comunicat fa dies lamentant aquesta exclusió, mentre que el departament d’Interior ha preferit no fer valoracions.

Per la seva banda, Munté ha afirmat que no es pot considerar "un veto", i ha remarcat que el saló ha de servir per "transmetre valors" i "en cap cas" contribuir a "l’adoctrinament". Durant la inauguració de les instal·lacions, la consellera Bassa ha defensat que és un "tema organitzatiu del consistori barceloní" i que des del Govern no volen entrar a valorar "ni en positiu ni en negatiu" la mesura, tot i que ha volgut destacar el "respecte" que mereixen els cossos de seguretat. Malgrat tot, Bassa s'ha aferrat a la resolució aprovada al Parlament que "obliga el Govern a treure aquests cossos dels llocs d’infants".

L’absència dels estands, en qualsevol cas, ha generat opinions de tota mena. La Isabel, una de les mares que no és la primera vegada que assisteix al saló i que aquest dimarts era present durant l’acte inaugural, creu que la presència de l’exèrcit quedava "una mica fora de lloc". En la mateixa línia s’ha expressat la Núria, que ha dit que els valors que difonien "no lliguen amb els que es volen transmetre als infants".

No tothom ho veu igual. La Mari Carmen, per exemple, considera que és millor que hi siguin, perquè és una manera de "no mitificar-los i que els nens estiguin en contacte" amb uns cossos que fan "una funció necessària". La Maria Eugènia, per la seva banda, defensava aquests estands perquè "als nens els agradaven".

'Fem volar la diversió'

La 53a edició del Festival de la Infància, que porta per lema 'Fem volar la diversió', també incorpora altres novetats, com és el Gran Circ Americà i les actuacions dels personatges de les sèries de dibuixos animats 'Peppa Pig' i 'Ben i Holly'. Aquest any també s’hi ha incorporat un estand de Proactiva Open Arms, l’ONG que treballa per rescatar refugiats a la deriva al mar Mediterrani. Durant els vuit dies que dura el saló, també està previst fer xerrades per fer arribar la seva experiència als més petits. L’esport també serà present al saló a través de tornejos de minibàsquet, la pista de gel i les experiències de l’Open Camp.