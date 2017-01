Arresten a Lisboa l'atracador d'un furgó blindat fa dos anys a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra, en col·laboració amb la policia portuguesa, van arrestar el dia 11 un home acusat d'assaltar un furgó blindat a Barcelona el 14 de juliol de 2015, segons han comunicat avui. Aquell dia dos atracadors, amb una pistola semiautomàtica i una escopeta retallada, van intentar robar un furgó al districte de Sant Martí de Barcelona. Els vigilants ho van impedir i, durant el tiroteig al mig del carrer, un dels assaltants va resultar ferit.

Una de les armes utilitzades en l'assalt era una escopeta de caça robada en un domicili de l'Anoia uns dies abans a la qual li havien retallat el canó. Seguint la pista als delinqüents els policies van poder fer-ne un perfil i els van identificar com a membres de les Lanzas Internacionales, un grup "heterogeni" d'homes d'origen xilè que actuen de manera itinerant a diferents llocs del món i cometen tota mena d'atracaments, robatoris i furts.

En l'atracament frustrat al furgó, a més, els policies v an trobar rastres de sang del lladre ferit. En van prendre mostres i a través de l'ADN van identificar l'atracador, que també havia robat en alguns domicilis suïssos i a qui la policia danesa havia extradit el 2011 després de diversos delictes. Un cop identificat també van descobrir que el lladre havia complert dues penes de presó al seu país per robatoris violents i que també l'havien arrestat a Bèlgica tot i que amb una identitat falsa.

Els Mossos d'Esquadra van descobrir que ara el lladre vivia a l'Equador i viatjava sovint als Estats Units, però com que viatjava constantment no arribaven a temps per detenir-lo. Finalment, van saber que havia d'agafar un vol a Londres per anar als EUA que faria escala a Lisboa i el jutjat d'instrucció número 5 de Barcelona va emetre una ordre de detenció i extradició. El dia 11 els Mossos el van arrestar amb la col·laboració de les autoritats portugueses. Ara l'home és a Portugal, en presó provisional, pendent d'un trasllat per quedar sota custòdia de l'Audiència Nacional espanyola.