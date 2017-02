Arresten dues dones per enviar un vídeo de pornografia infantil a un grup de WhatsApp de pares

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts dues dones de 36 i 43 anys veïnes de Vilanova i la Geltrú com a presumptes autores d'un delicte de possessió i distribució de pornografia infantil, segons ha fet públic avui el cos policial. El dia abans la policia catalana havia rebut l'avís que una dona d'origen marroquí havia difós un vídeo de contingut sexual amb menors de 18 anys a un grup de pares d'una escola del municipi a través de WhatsApp.

En les imatges no s'hi veu res que permeti identificar ni víctima, ni autor, ni tampoc el lloc dels fets. Per aquest motiu els investigadors van començar a buscar l'origen inicial de les imatges i van citar a la comissaria la presumpta difusora de les imatges. Arran del que va dir ella i diversos testimonis els policies també van arrestar la seva cunyada com a presumpta autora del mateix delicte de possessió i distribució de pornografia infantil. Les dues tenien les imatges però una les va enviar, segurament per error, al grup de WhatsApp de pares.

Les dues detingudes són d'origen marroquí i no parlen el català ni el castellà amb fluïdesa. Per això els investigadors van buscar un intèrpret però, segons els Mossos, només en van treure respostes contradictòries i evasives: intentaven amagar l'origen de les imatges. És per això que, tot i que cap de les dues respon a "un perfil de pedòfil comú" -gairebé sempre són homes- les van arrestar per amagar informació i tinença de pornografia infantil.

Les dues detingudes van passar a disposició judicial i la jutgessa del Jutjat d'Instrucció número 7 va decretar-ne l'ingrés a presó provisional. La investigació, que duu la Unitat d'Investigació de la comissaria del Garraf, continua oberta per esbrinar la identitat de la víctima dels fets i de l'autor de la gravació. Els agents els van confiscar els telèfons mòbils amb els vídeos.