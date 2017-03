Arresten un inspector de treball jubilat per fer falses inspeccions i reclamar suborns

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 64 anys que havia sigut inspector de Treball per als governs espanyol i català però, tot i que ja estava jubilat, feia falses inspeccions en empreses i els reclamava suborns per no multar-les. Anava als establiments fent-se passar per un inspector de treball en actiu: demanava la documentació del local i dels treballadors, prenia notes de les dades i preparava una sanció però proposava als empresaris passar-la per alt a canvi de diners en efectiu.

L'home tenia molta experiència en el seu camp, és doctor en dret i ha escrit diversos llibres sobre la matèria, i a més apuntava a establiments dirigits per estrangers, que no dominaven del tot bé l'idioma i no tenien prou informació de la legislació. Segons els Mossos, sovint hi accedien per desconeixement.

Després de la detenció l'home va declarar davant del jutge i va quedar en llibertat amb càrrecs, però el 4 de març, deu dies després, e ls policies el van tornar a arrestar pels mateixos fets: hi havia tornat en un altre negoci. Tan en un cas com en l'altre van ser els propietaris dels negocis els qui van trucar al telèfon d'emergències per denunciar el cas. En total, se li imputen setze delictes d'usurpació de funcions públiques, vuit estafes i dos intents, i nou delictes de falsificació de document públic.