Arriba el pic de l’onada de fred

A l’hivern fa fred, però uns dies més que d’altres. Si es compleixen les previsions, avui i demà es registraran algunes de les temperatures més baixes dels últims cinc anys. Aquest migdia l’ambient serà clarament i sobtadament més fred que ahir, fins a 10 graus més fred en algunes comarques de la Catalunya Central, i la pròxima matinada els termòmetres tocaran fons a la majoria d’indrets, amb temperatures mínimes que s’enfonsaran per sota dels -5 graus en moltes comarques interiors. A Vic s’espera que el termòmetre baixi fins als -6 graus, a Olot fins als -7, a Solsona i a Cervera la mínima podria caure fins als -8, i a Lleida fins als -5.

Una dada que pot anar bé per posar en context aquest fred és, per exemple, que tot i que a Lleida el dia de Reis d’aquest any es va arribar exactament a -5 graus, no hi ha hagut cap temperatura inferior a aquest valor des del 12 de desembre del 2012. En aquest cas, l’excepcionalitat, però, és més aviat la falta de fred dels últims hiverns, ja que mirant dades dels últims 30 anys es pot comprovar que el normal ha sigut que cada any hi hagi hagut de mitjana entre 3 i 4 dies amb una mínima per sota dels -5 graus a la capital del Segrià.

A les valls del Pirineu dimecres i dijous cal esperar mínimes de fins a -10 graus, i a la costa i prelitoral pocs seran els termòmetres que es mantinguin amb valors positius. A Barcelona s’espera una mínima al voltant d’1 grau, a Tarragona i a Blanes de 0, a Terrassa i a Reus de -2, i a Girona de -3. També seran molt baixes les temperatures del migdia. Per exemple, avui a l’aeroport de Girona s’espera una màxima de només 5 graus i si es compleix la previsió, serà també la temperatura màxima més baixa des del febrer del 2012 a Vilobí d’Onyar.

Un factor que ajudarà a fer que els termòmetres toquin fons serà la disminució del vent, avui la tramuntana i el mestral aniran perdent força progressivament com més passin les hores. La fredorada anirà remetent de forma lenta i progressiva durant la resta de la setmana, de manera que les glaçades s’aniran repetint en moltes comarques fins al cap de setmana. A llarg termini, l’escenari més probable és el d’un final de gener amb temperatures per sobre del que tocaria.

A més llarg termini, un altre element a tenir en compte pot ser l’aparició de la neu a cotes baixes. Tot fa pensar que a partir de dijous es formarà una borrasca al Mediterrani que podria deixar precipitacions abundants en alguns sectors, algunes de les quals amb cota de neu força baixa. Com sol passar en aquest tipus de pertorbacions mediterrànies, l’escenari que ofereixen els models meteorològics canvia molt d’una actualització a l’altra i, si bé diumenge hi havia més opcions d’una nevada extensa en cotes relativament baixes, els mapes d’ahir a la tarda van rebaixar força les expectatives que això passi. Sembla clar que la borrasca afectarà amb ganes el sud del País Valencià, però no està tan clar que la neu arribi a molts indrets de Catalunya. Quan hi ha més opcions que nevi és divendres, especialment a les Terres de l’Ebre i a les comarques de Girona. Si la borrasca arriba a deixar precipitacions, en el primer moment de la nevada, la cota podria arribar a ser fins i tot inferior als 500 metres, però aniria pujant amb el pas de les hores.

Procicat activat

Davant d’aquestes previsions, Protecció Civil de la Generalitat ha activat la fase d’alerta del pla Procicat, ja que segons va explicar ahir el conseller d’Interior, Jordi Jané, la irrupció d’aire provinent del nord d’Europa portarà una onada de fred “intens, rigorós i excepcional” que situarà les temperatures sota zero a tot Catalunya.

Jané va instar a evitar situacions de risc i va demanar no anar “a fer experiències úniques”, mentre recordava el cas d’una família que diumenge va quedar atrapada tota la nit per la neu a Setcases. De moment, la nevada només ha sigut important en indrets de muntanya, però ja ha obligat a interrompre una setantena de rutes escolars, fet que ha deixat sense escola uns 800 alumnes.

El conseller Jané també va instar a no regar els carrers per evitar plaques de gel i va recomanar als conductors que surtin amb el dipòsit ple, mantes i bateria suficient al mòbil. Protecció Civil va instar també a parar especial atenció a la gent gran que viu sola.

Diversos ajuntaments han posat en marxa els seus plans per augmentar l’assistència a les persones sense sostre. A Barcelona s’ha activat l’Operació Fred, es reforçaran els equips d’emergències socials i es posaran 100 llits més dels habituals a disposició de les persones més vulnerables. Ciutats com Badalona, Sabadell i Vilanova i la Geltrú també tenen previstes mesures especials per atendre les persones més vulnerables.