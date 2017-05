Arxivat el cas contra els pares acusats d'enverinar el seu fill de 7 anys amb un fàrmarc per animals

El jutge Daniel Almería, del jutjat d'instrucció número 1 de Figueres, ha arxivat el cas contra els pares de Llançà investigats per l'enverinament del seu fill amb un medicament utilitzat en porcs, ovelles i vaques. La resolució conclou que "no hi ha base suficient indiciària" per imputar cap delicte als progenitors i que, "esgotades totes les possibilitats de la investigació" hi ha una "indeterminació absoluta" sobre com el nen va ingerir el producte. El jutge ha decretat el sobreseïment provisional del cas, però la resolució es pot recórrer.

El cas es remunta a finals del 2015, quan el petit tenia 7 anys. El nen va estar ingressat a l'hospital de la Vall d'Hebron entre els mesos de novembre i desembre i li van diagnosticar una vasculitis greu induïda per drogues. Per això, es van enviar mostres de cabell i orina a Múrcia per fer la investigació de tòxics i metabolopaties. L'anàlisi va donar positiu en Levamisol, un medicament usat majoritàriament en l'àmbit veterinari.

El jutjat va obrir una investigació per esclarir si algun dels pares havia administrat el fàrmac al petit, ja fos voluntàriament o per imprudència. Segons recull la interlocutòria, el fet que el pare hagués exercit professionalment de veterinari deu anys abans, va fer que les sospites recaiguessin en els progenitors del nen. "La substància detectada està present en molts productes veterinaris, segons els mateixos metges, i això va fer des d'un principi sospitar que la intoxicació patida pel menor podia estar causada pels pares", relata el jutjat.

Tant el pare com la mare van declarar al jutjat com a investigats. La sospita inicial va fer que, en resolució del 15 de gener del 2016 i de manera cautelar, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) assumís provisionalment la tutela del nen en un centre d'acollida. El jutjat ressalta que la mesura es va adoptar en base als informes mèdics que referien un subministrament prolongat del medicament i no ocasional. Tot i això, la interlocutòria recull diversos dictàmens mèdics que consideren que les lesions que va patir serien també compatibles amb una ingesta puntual.

Entrades i registres als domicilis dels pares

Durant la investigació, el jutjat va ordenar entrades i escorcolls a casa dels pares, que s'havien separat. Segons indica el jutjat, el pare va reconèixer que tot i que feia molts anys que no exercia, a casa c onservava una caixa amb productes veterinaris en un traster. En el registre del 24 de febrer del 2016 van localitzar els medicaments, però cap contenia Levamisol.

En paral·lel, també es va sotmetre els pares a un estudi psicològic per determinar si podien patir el síndrome de Münchhausen, una patologia que es caracteritza per fingir malalties i cridar l'atenció dels metges. Una de les variants d'aquesta síndrome és la que es coneix com el Münchhausen per poders, quan un adult (generalment, pare o mare) provoca intencionadament malalties als fills. Els exàmens de forenses i psicòlegs descarten que pateixin el trastorn.

L'advocat del pare, J oaquim Bech de Careda, ha afirmat que l'arxiu posa punt final a una investigació que ha estat "dolorosa" per al pare de la criatura. "S'ha sentit acusat i ha hagut d'aguantar una instrucció que ha estat molt llarga", ha afegit. El lletrat ressalta que el jutjat ha arribat a una conclusió "molt important", que "no hi ha ni un sol indici que pugui apuntar a la participació del pare".