Assassinada per la seva exparella d'un tret a Granada: ja són 29 les dones mortes per violència masclista

Un home de 50 anys ha mort suposadament la seva exparella, de 55, amb una arma de foc a Las Gabias (Granada) i s'ha entregat de matinada a la Guàrdia Civil. L'home no tenia antecedents ni hi havia denúncies prèvies. Ja són 29 les dones assassinades (un cas encara està sent investigat) per violència masclista aquest 2017 a l'Estat.

Els fets es van produir cap a les 04.30 h, quan una dona va avisar la Guàrdia Civil dient que algú s'havia presentat a casa seva per dir-li que el seu pare havia mort la seva mare. Una patrulla de la Guàrdia Civil va anar al lloc dels fets i es van trobar la dona estesa a terra, amb una arma al costat i una bala. Els serveis sanitaris van confirmar la mort de la víctima.

L'agressor havia fugit, tot i que va acabar entregant-se cap a les 06.00 h a la comandància de la Guàrdia Civil, on està detingut.

Segons ha explicat l'alcaldessa de Las Gabias, Vanesa Polo, la víctima portava vuit mesos vivint en una zona residencial del poble, on els veïns han dit que solien veure-hi el presumpte agressor.

Ferida una dona en ser apunyalada per l'esquena presumptament pel seu marit a Oriola

Una britànica de 42 anys es troba molt greu després que el seu marit, suposadament, li hagi clavat un ganivet de grans dimensions al seu domicili d'Oriola (Alacant). Fonts de la investigació han informat a Efe que la Guàrdia Civil està buscant el marit de la dona, un britànic de 53 anys i taxista de professió.

Els fets s'han conegut cap a les 09.00 h, quan la filla del matrimoni ha tornat a casa i s'ha trobat la seva mare estesa al terra, amb un gran bassal de sang al costat. Ha trucat al 112, una ambulància ha estabilitzat la dona i l'ha traslladat a un centre hospitalari pròxim en estat greu.

28 casos confirmats

Amb la dona assassinada a Las Gabias, un total de 28 dones han estat assassinades aquest 2017 segons el ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Això suposa set víctimes més que en el mateix període del 2016, i també supera les 16 dones mortes en els sis primers mesos de 2015 i iguala les 28 de 2014. Segons el ministeri, encara hi ha un cas sota investigació, el que va passar a Redondela (Pontevedra).

En total, un total de 13 menors han quedat orfes per violència masclista i sis més han estat assassinats per aquesta xacra.

De les 28 dones assassinades, només en cinc casos hi havia denúncia prèvia. A més, quatre de les víctimes havien demanat mesures de protecció (es van atorgar en tots els casos).

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha condemnat els fets.