Atrapats pel blindatge comercial a Sant Antoni

La prohibició municipal d’obrir nous establiments de restauració al barri de Sant Antoni durant un any s’ha convertit en un malson per a Juan Pablo Curti, José Duarte i Daniel Vázquez. Tots tres van associar-se el desembre de l’any passat per obrir una cafeteria al número 134 del carrer Floridablanca, un projecte en el qual ja porten invertits més de 15.000 euros i que ara veuen perillar per la negativa de l’Ajuntament de Barcelona a concedir-los la llicència definitiva tot i tenir un primer certificat favorable per obrir el negoci. “Les pèrdues poden ser molts milers d’euros perquè tenim compromisos signats”, lamenta Juan Pablo.

Els socis van rebre un informe urbanístic favorable signat el 10 de gener d’aquest any on es recollia que l’activitat “resultava autoritzable en l’emplaçament proposat”. Ho tenien tot lligat: havien signat el traspàs amb l’antic llogater del local, s’havien compromès amb la immobiliària a un lloguer durant deu anys, havien donat una paga i senyal als paletes per començar les obres i havien contractat l’enginyera que havia de supervisar la part tècnica. L’informe urbanístic els donava sis mesos de marge per presentar tota la documentació i obtenir la llicència definitiva però volien anar per feina. “El Daniel [un dels tres socis] ha capitalitzat l’atur i un cop et concedeixen aquests diners tens un mes per donar-te d’alta d’autònom, així que no podíem perdre temps”, relata Juan Pablo.

L’aprovació de la moratòria comercial a Sant Antoni, el 28 de febrer, els va aturar de cop els plans. “Ens en vam assabentar per la premsa i vam témer el pitjor, així que el mateix dia vam presentar-nos a les oficines de l’Ajuntament del carrer Aragó, on un tècnic ens va tranquil·litzar dient-nos que l’informe urbanístic que ja teníem ens excloïa de l’afectació”, explica Juan Pablo. Setmanes després, però, l’enginyera que s’encarrega del projecte d’obres va anar a l’oficina municipal per fer una consulta tècnica i li van comunicar que la cafeteria no podia obrir-se perquè sense la llicència definitiva quedava afectada per la moratòria.

Des d’aleshores la vida dels tres socis ha sigut un periple d’instàncies i reunions per intentar, fins ara sense èxit, no perdre els diners invertits. “Per a nosaltres això és un desastre, ens hem endeutat, ens hem compromès amb paletes, amb la immobiliària i un de nosaltres fins i tot hi ha invertit la seva prestació d’atur, n’hi ha per posar-se a plorar”, lamenta Juan Pablo.

La presidenta del districte de l’Eixample, Trini Capdevila (d’ERC), sosté que en aquest cas “alguna cosa es va fer malament”. Tot i ser favorable a la moratòria al barri per impedir que es converteixi en un monocoltiu turístic, sosté que l’equip municipal no pot obviar aquest permís inicial favorable que es va donar als afectats. Fonts de l’Ajuntament han assegurat a l’ARA que el cas ja està en mans dels serveis jurídics, que l’estudien. Els afectats tenen previst interpel·lar la regidora del districte, Montserrat Ballarín (del PSC) demà mateix a l’audiència pública periòdica.

Tots critiquen la falta d’informació. Tant el Juan Pablo com el seu soci José són membres de l’Associació de Comerciants del barri perquè regenten una perruqueria al carrer Villaroel. “Quan els hem explicat què ens ha passat, s’han estranyat que se’ns concedís la primera llum verda perquè diuen que fa molts mesos que ja se sabia que la moratòria es faria. Doncs a nosaltres mai ens van advertir de res”, asseguren.