Atrapats durant hores a les sortides de Barcelona

"M'he passat entre 7 i 8 hores dins del cotxe per fer un trajecte que acostumo a fer en 10 o 15 minuts", explica l'Oriol Ribas, veí de Montcada, que va sortir de casa ahir a la tarda amb el seu fill de 7 anys per anar a recollir la seva dona a Barcelona a les 18.00 h.

Ell i la seva família, com tants altres, han sigut víctimes de l'anomenada operació Gàbia. Els Mossos d'Esquadra van muntar controls a les vies de sortida de Barcelona per intentar identificar el fugitiu de l'atemptat que s'havia produït a primera hora de la tarda al centre de la capital catalana. Ningú podia entrar ni sortir de Barcelona sense passar, un per un, els controls que es van muntar. En conseqüència, totes les sortides van quedar col·lapsades. "Avançàvem 10 metres cada 20 o 30 minuts", afegeix l'Oriol, que va estar retingut a l'avinguda de la Meridiana i fins a les 3 de la matinada no va aconseguir arribar a casa.

De tota manera, el clima era força tranquil en general. "La gent va saber ser comprensiva", reconeix l'Oriol, que explica que "ningú no tocava el clàxon a la Meridiana". L'Anna Llopart, que estava atrapada a la ronda de Dalt, direcció Besòs, diu que sí que va haver-hi una mica de cridòria perquè van estar retinguts durant hores dins dels túnels i amb una calor insuportable.

La majoria de gent retinguda era de Barcelona o de fora de la ciutat, però hi havia moltes famílies amb nens petits. Al principi, com que encara feia molta calor, l'Anna diu que els vehicles seguien encesos per aprofitar l'aire condicionat. Tot i així, a mesura que va anar baixant el sol i va refrescar, els conductors van parar els motors i van sortir dels cotxes.

Solidaritat ciutadana

Tothom va agrair l'arribada de veïns de la zona amb aigua i menjar. L'Arnau Sanz va ser un dels voluntaris que va acostar-se a la Meridiana. Quan va veure que la situació es complicava a les sortides de Barcelona, va agafar tres ampolles d'un litre i mig de casa seva i va passar per un supermercat a comprar algunes provisions abans de dirigir-se a una de les principals artèries de la capital catalana per oferir assistència a la gent que hi havia atrapada.

L'Oriol agraeix la bona voluntat d'aquests veïns i assegura que la seva ajuda va ser molt benvinguda. De fet, va despertar-se una gran onada de solidaritat, reconeix el Xavier Díez, director del centre de coordinació de la Creu Roja, que subratlla que "cal posar en valor aquesta característica del poble de Catalunya". L'Anna diu que tothom s'ajudava i que, a ella, per exemple, van deixar-li un carregador de mòbil.

La gent estava al cas del que passava i anava escoltant la ràdio. Tot i així l'Anna explica que va passar per "moltes fases diferents emocionalment: de la ràbia i la impotència a la resignació i les ganes de plorar". El problema és que ella, que havia sortit sola de Sant Feliu de Llobregat, tenia unes expectatives: havia quedat a Blanes a quarts de nou per recollir el seu marit i els seus dos fills, de 6 i 10 anys, i com que veia que no hi arribaria, es posava cada vegada més nerviosa. "He fet en 11 hores i mitja un trajecte que acostumo a fer en uns 55 minuts; he arribat a Blanes quan sortia el sol", explica tota resignada.

"El control era el de menys", asseguren els diversos testimonis entrevistats, que coincideixen a dir que el desplegament va ser enorme en totes les sortides. Els Mossos d'Esquadra tenien un munt d'agents i cotxes desplegats. Però passar-lo "eren només 5 segons i es limitaven a mirar la matrícula i el conductor", explica l'Oriol, que un cop superat va arribar a Montcada en 5 minuts.

Reforç de la Creu Roja

L'Oriol diu que va trobar a faltar alguna ambulància per si hi havia algú necessitat o amb problemes de salut. De fet, la Creu Roja va muntar un avituallament, però només a la ronda de Dalt. Díez explica que l'organització va actuar en coordinació amb Protecció Civil i l'Ajuntament de Barcelona. Ells van assabentar-se, entre les 11 i les 12 de la nit, que les sortides de la ciutat estaven col·lapsades i van enviar un primer vehicle amb aigua a la ronda de Dalt. Precisament, l'alçada de la sortida 2 era la més conflictiva i van enviar-hi més reforços quan van rebre una trucada ciutadana.

L'ajuda de la Creu Roja va reforçar la tasca col·laborativa dels ciutadans que van acostar-se per atendre els cotxes. "Els veïns van tenir un paper molt important", assegura Díez. De fet, l'Arnau va arribar a recórrer 22 quilòmetres anant amunt i avall per la Meridiana. Reomplia les garrafes d'aigua en un parc amb fonts que hi havia prop de l'Heron City. Ell va retirar-se a les 6 de la matinada, quan ja estava esgotat, orgullós de la feina feta, tot i que subratlla que hi havia "molta tranquil·litat".

La Creu Roja, en total, va enviar-hi quatre vehicles amb dues persones cadascun, carregats d'aigua, sucs, galetes i entrepans. Díez explica que també van oferir suport moral escoltant la gent i que van haver d'atendre un parell de casos més crítics, una persona diabètica i un altra que necessitava unes gotes per als ulls. La Creu Roja va retirar-se de forma gradual a partir de les 3 de la matinada, quan els cotxes van començar a reprendre la marxa, tot i que molt lentament.