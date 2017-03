Aturades feministes durant 30 minuts per reivindicar el Dia Internacional de les Dones

Potser aquest migdia, quan estaves al teu lloc de feina, les dones han aturat 30 minuts la tasca que estaven fent. El motiu? Fer vaga entre les 12 i les 12.30h per reivindicar el Dia Internacional de les Dones Treballadores, que se celebra aquest dimecres 8 de març. Milers de dones de tot el món s'han sumat a l'Aturada Internacional de Dones, ja sigui al seu lloc de feina, parant les tasques domèstiques o si estaven cuidant d'algú. El manifest d'adhesió remarca que "el 8 de març comença un procés de visibilització de la força i la potència que tenim juntes: la possibilitat de parar un món que sense nosaltres no funcionaria".

L'Aturada Internacional de Dones és una iniciativa impulsada pel moviment argentí "Ni Una Menys", que s'ha estès ràpidament a 45 països de tots els continents, des del Brasil o Colòmbia a Amèrica Llatina, fins a la Xina, Cambodja o Tailàndia a l'Àsia; França, Alemanya o Itàlia a Europa; i Txad i Senegal a l'Àfrica, a més dels Estats Units, Rússia o Turquia.

A Catalunya, diverses empreses i institucions han seguit l'aturada promoguda per 'Vaga de totes', una plataforma nascuda el 2014 de diferents espais feministes. Un exemple ha estat el Parlament de Catalunya, que ha aturat el ple per sumar-se a les concentracions internacionals. Els diputats i membres del Govern han abandonat l'hemicicle i s'han concentrat a la porta del Parlament per reivindicar la contribució de les dones a la societat, criticar la discriminació que pateixen i fer visible la seva aportació a les tasques domèstiques.

La protesta també vol buscar la unitat femenina per combatre les violències masclistes i defensar aspectes com les condicions de treball dignes, l'avortament lliure i gratuït, reconèixer les diferents identitats de gènere i donar visibilitat a la feina de les dones.

Avui, amb les companyes d' @entrepobles i de l' @institut_IDHC ens hem sumat a l'aturada de dones que s'ha fet a 50 països per la igualtat. pic.twitter.com/EU6YKL7KhX — FundiPau (@FundiPau) 8 de març de 2017

Abans de l'aturada del migdia, diversos grups de dones han interromput aquest dimecres al matí alguns dels principals accessos de Barcelona per reivindicar el Dia Internacional de les Dones Treballadores. Segons la Guàrdia Urbana, han estat “talls esporàdics”, entre 7.40 h i 8h aproximadament, als accessos a la capital catalana, com a la Gran Via de les Corts Catalanes on han ocupat el tronc central de la via, a l’alçada del carrer de la Química, a la Zona Franca; els accessos de la Diagonal, l’altura de l’UPC; a la Meridiana (Fabra i Puig) i, ja a dins de la ciutat, a la Travessera de Dalt a l’alçada del carrer Torrent de l’Olla. Aquestes protestes, però, no s’han notat pràcticament més enllà de la ciutat de Barcelona ja que les vies d’accés com les Rondes si la Diagonal han registrat les complicacions viàries d’un dia habitual.