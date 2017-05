Aturen la distribució de lots de tonyina fresca sospitosa d'intoxicació alimentària

El Mercat Central d'Abastament de Madrid, Mercamadrid, ha paralitzat i retirat de la circulació diversos lots de tonyina sospitosos d'haver provocat una intoxicació alimentària a 42 persones, segons han informat a Efe fonts del sector majorista. En concret, els lots són de l'empresa almeriense Garciden.

Des Mercamadrid, el centre majorista de peix més important d'Espanya, s'ha aturat el subministrament a bars i peixateries dels lots de tonyina, després de conèixer l'alerta alimentària del Ministeri de Sanitat, han assenyalat fonts de l'Associació d'Empreses Majoristes de Peix madrilenyes (Aempm).

La circulació d'aquestes partides s'ha aturat per part de Mercamadrid com a canal de comercialització, però es desconeix si aquest tonyina segueix movent-se o ha arribat al públic per altres vies, com les cadenes de supermercats o per venda directa entre l'empresa d'Almeria i algun un client.

Lots comprats entre el 25 d'abril i el 5 de maig

És per això que el Ministeri de Sanitat ha demanat avui als ciutadans que hagin comprat tonyina fresca entre el 25 d'abril i el 5 de maig que es posin en contacte amb l'establiment per informar-se si el producte és de Garciden. Dels 42 casos d'intoxicació alimentària detectats fins ara per consumir tonyina, 11 s'han detectat en la Comunitat de Madrid, 25 a Andalusia, quatre a Múrcia i dues al País Basc.

La tonyina, els nadons i les embarassades: guia pràcticaLa tonyina implicat en l'aparició de les intoxicacions va ser distribuït a Múrcia, València, Aragó, Andalusia, Castella i Lleó, País Basc, Madrid i Catalunya, i en països europeus com Alemanya, Itàlia i Portugal.

La intoxicació es deu presumptament a la presència d'histamina, que s'origina per l'excés de calor dins de la cadena de producció i venda del peix fresc. En concret, té lloc quan la temperatura puja per sobre dels 0 o 4 graus. Això es pot produir "en qualsevol punt" de la cadena, segons els majoristes, des del vaixell a la seva venda o en un moment determinat de l'obtenció o transport.