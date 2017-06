L'Audiència d'Alacant considera legítima defensa la bufetada al 'youtuber' del 'caranchoa'

La secció primera de l'Audiència d'Alacant ha qualificat d'" infracció venial" la bufetada que un repartidor va propinar al 'youtuber' Mr. Granbomba per titllar-lo de ' caranchoa' i ha avalat la sentència del jutge d'instrucció en què es va aplicar l'anomenada "legítima defensa putativa" a l'acusat i se'l va condemnar a una multa de 30 euros. En l'opinió del jutge, "no és en absolut desgavellat" que l'agressor pensés que no només era objecte d'una broma, sinó que estava patint una maniobra de distracció per sostreure-li la mercaderia que portava.

Segons la sentència que recull l'Agència Efe, el tribunal ha desestimat el recurs d'apel·lació presentat per Sergio Soler, nom real del 'youtuber', contra la sentència que va dictar el passat mes de març el titular del jutjat d'instrucció número 8 d'Alacant, Ángel Manuel Villanueva. El jutge va considerar llavors que l'agressió era un delicte lleu de lesions amb "transcendència penal mínima" i va rebutjar que l'acusat hagués d'indemnitzar el 'youtuber' després de determinar que el demandant havia assumit el "risc" de ser colpejat amb la seva actitud provocadora i s'havia lucrat amb posterioritat amb el vídeo.

"Evidentment no es pot justificar, i no ho fa la sentència, la resposta a una ofensa verbal amb una agressió, bufetada, però la sentència analitza la prova practicada i es decanta críticament per la versió del denunciat, que està treballant en aquell moment de repartidor i sotmès a l'estrès propi del seu treball", diu el jutge que ha resolt el recurs d'apel·lació, José Antonio Durá.

Sergio Soler assegurava que només havia insultat un cop el repartidor, que deia que el jove li havia dit "caranchoa" dues vegades. En aquest sentit, diu el jutge, "és indiferent" que el "youtuber" l'insultés un o dos cops, ja que era "plenament conscient i assumia com un risc d'allò que feia i, d'aquí l'interès del públic, perquè s'estava jugant el físic, que un dia li podien donar una bufetada".

"Fins i tot -afegeix la decisió d'apel·lació- es vantava que en certa manera s'ho tenia merescut perquè realitza accions que comporten aquest risc i aquest és l'al·licient per cridar l'atenció del públic al qual va dirigit".