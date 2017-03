Augmenten un 30% les infeccions de transmissió sexual detectades als CAP

El nombre de casos d'infeccions de transmissió sexual (ITS) detectats als CAP han augmentat un 30% entre el 2015 i el 2016. Així ho ha explicat l'Institut Català de la Salut, que atribueix aquesta dada a les millores en el diagnòstic, però també en el canvi en les conductes sexuals de la població.

En concret, l'Institut Català de la Salut (ICS) ha registrat 560 casos de sífilis (el 2015 van ser 418, un augment del 34%), 1.518 d'infecció clamídia D-K (908 el 2015, un augment del 67%), 649 casos de gonocòccia (392 l'any anterior, un augment del 66%), 1.993 casos d'herpes genital (enfront dels 1.441 del 2015), 5.023 casos de berrugues genitals provocades pel virus del papil·loma humà (4.261 registrats el 2015) i 776 casos de tricomones (687 el 2015).

La responsable d'infeccions de transmissió sexual de l’ICS, Mireia Alberny, destaca sobretot la importància que té l'augment dels casos de clamídia, gonocòccia i sífilis, perquè faciliten la transmissió del VIH. El col·lectiu que està notant més l'augment d'aquestes infeccions és el d' homes que practiquen sexe amb altres homes. Per territoris, les infeccions de transmissió sexual han pujat més a l'àrea metropolitana de Barcelona, i sobretot a la capital, on es concentren el major percentatge dels casos.

Les dades són alarmants, però s'expliquen, en bona mesura, per les millores en el diagnòstic, el registre i la notificació d'aquestes afeccions i també la major conscienciació de la població i dels professionals, que estan més ben informats. De fet, l'ICS assegura que la detecció d'aquestes infeccions es fa cada cop més precoçment, gràcies al desenvolupament de tècniques molt sensibles que escurcen el temps de detecció. Això permet detectar els casos encara que no presentin símptomes.

D'acord amb les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), així com d'altres organismes internacionals, l'atenció primària de l'ICS ofereix a les persones infectades i a les que estan en situació de risc la possibilitat de fer-se les proves per diagnosticar el VIH i la resta d'ITS. De les 12.729 persones registrades amb una infecció nova de transmissió sexual durant el 2016 a les consultes de l’ICS, es té constància que 58,3 % es va fer proves de laboratori per detectar el VIH.