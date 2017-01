Lluís Torner: "La fotònica ens pot ajudar a entendre com comencen les malalties"

Antoni Bassas conversa amb el director de l' ICFO, l'Institut de Ciències Fotòniques, i premi nacional de recerca 2016, Lluís Torner. En aquest avançament de l'entrevista analitzem quin abast té la ciència fotònica avui. La definició de la disciplina consisteix en l'estudi de la generació, control, detecció i aprofitament pràctic de les ones i les partícules de la llum o fotons. Per a Torner, la importància de la fotònica són les seves aplicacions, totes les coses que es poden arribar a fer amb llum. El director de l'ICFO explica que es poden arribar a curar malalties perquè la fotònica pot ajudar a entendre com comencen aquestes malalties: "L'objectiu és que no calgui curar les malalties, sinó que quan sàpigues com funcionen les puguis retardar o prevenir, i una cosa que hauria de passar als 65 anys puguis fer que aparegui als 120 anys, quan ja no hi siguem".