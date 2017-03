L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha fet públic aquest dilluns un avís preventiu a l’àrea metropolitana per contaminació atmosfèrica causada per diòxid de nitrogen. L’entitat subratlla que es tracta d’un dels contaminants "més nocius per a la salut de les persones", que supera "en algunes ocasions" els límits establerts per la Unió Europea i l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

L’avís s'ha enviat a tots els ajuntaments metropolitans. La fase d’avís preventiu es posa en marxa quan més d'una estació de mesurament a l'àrea metropolitana supera el valor de 160 µg /m3 d’NO2 de mitjana en una hora, i la previsió a 24 hores no indica una millora en els nivells. En aquest cas, la detecció ha estat a les estacions de l'Eixample i de Gràcia.

El protocol d’activació de l’avís preventiu va acompanyat d’ un seguit de recomanacions, com prioritzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit, utilitzar el transport públic o reduir els desplaçaments amb vehicle privat.