"Barcelona no està en venda": convoquen una manifestació dissabte per reivindicar el dret a l'habitatge

En els pròxims tres anys, prop de 150.000 famílies barcelonines s'empobriran per l'augment de lloguers a la ciutat. És l'estimació que fa la plataforma BCN No Està en Venda, que ha convocat una manifestació dissabte que ve per reivindicar el dret a l'habitatge. La cita és a les 18 hores a plaça Universitat, i hi assistiran entitats veïnals de tota la ciutat, entre elles la Federació d'Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB).

El portaveu de l'associació Fem Sant Antoni, Enric Barcena, explica que al voltant de 40.000 contractes de lloguer s'hauran de renovar aquest any, fet que suposarà un empobriment important per a moltes famílies, que veuran apujat el preu de la renda o es veuran obligades a mudar-se. "Només a Sant Antoni, 6.000 famílies es veuran empobrides els pròxims tres anys", denuncia Barcena, que lamenta que la precarietat habitacional afecta també el teixit associatiu veïnal i "afebleix així la societat". Com a "culpables" directes de l'atac al dret a l'habitatge, aquest veí assenyala diversos factors: la manca d'habitatge públic, la llei d'arrendaments urbans (LAU) –que escurça a tres anys el termini dels contractes– i la manca de protecció davant els processos especulatius, en forma de fons voltors que compren habitatges sencers i els buiden de veïns.

13 famílies denuncien que un fons d’inversió els vol fer fora de casaSegons Joan Magrinyà, portaveu de la FAVB, actualment tenen detectats 70 immobles a la ciutat afectats per fons inversors. "Els fons d'inversió voltors estan espoliant la ciutat, juntament amb el turisme", ha diagnosticat Magrinyà, que ha fet una crida a "ocupar" els carrers per lluitar pel "dret inalienable a l'habitatge". Irene Sabaté, portaveu del Sindicat de Llogaters, ha lamentat que el col·lectiu de llogaters és un dels més vulnerables de la ciutat, i que per això cal sortir al carrer per "una societat més justa". "Barcelona no està en venda", han conclòs aquest dilluns els convocants de la manifestació.