Berta Sureda: “Hem d’apostar per augmentar la capacitat creativa del país”

Berta Sureda fa anys que treballa des de la gestió cultural perquè termes com participació, transparència, corresponsabilitat o bones pràctiques siguin assumits com a conceptes en tota la seva dimensió i pes, i no es quedin només com a vocabulari a l’ús. Així ho va defensar durant poc més d’un any com a comissionada de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona quan Ada Colau va accedir a l’alcaldia, i ho fa des que va assumir la coordinació general de la Fàbrica de Creació i del Centre d’Art Fabra i Coats, des d’on afronta una revisió del projecte amb l’objectiu que sigui un espai, un dels pocs, “que podrà respondre a tot l’engranatge del procés de creació”, a més de fomentar que Sant Andreu “senti que el Fabra i Coats és casa seva”.

Ara ja no hi ha cap formació política que no inclogui el concepte de participació ciutadana . Tu que n’ets una defensora des de fa dècades, ¿creus que realment es posa en pràctica, que s’entén i que s’aplica com toca?

S’ha avançat en aquest sentit, en uns llocs més que en altres. La participació és un mecanisme de gestió que fa por a les persones que treballen en política o en gestió. Fa por perquè és un procés més lent, habitualment més llarg, però soc una convençuda que és una inversió que val la pena. D’altra banda, la participació, si no és una relació vinculant, té molt poc o cap sentit. Que hagi de ser vinculant també els fa por. Tothom l’hauria d’entendre com una corresponsabilitat. I s’hauria de tenir molt clar que quan un accedeix al govern, aquest és el moment en què comença la democràcia, no el punt en què s’acaba.

Aquesta lentitud, quan es tracta de la gestió pública, sol ser percebuda com a immobilisme.

Ho sé, per això a la política li fa por. Però quan assumim una responsabilitat de gestió pública, si volem repensar i transformar allò que no funciona, que tothom sap que no funciona, hem d’assumir que requereix d’una inversió en temps, si no volem seguir arrossegant els mateixos problemes i mancances. Pel que fa a la participació, quan vaig acceptar el comissionat de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona vaig entendre que la meva funció era fer d’intermediària entre la ciutat i el sector cultural, i això vol dir escoltar les necessitats, les idees, les propostes o els projectes, diagnosticar el que és més rellevant, establir les prioritats i crear les eines o els processos perquè aquestes necessitats siguin cobertes. Tot això porta temps, però per a mi és l’única manera de fer-ho amb solvència.

Un altre dels conceptes essencials per a la gestió pública: ¿com anem de transparència, especialment en les institucions culturals?

Encara ens falta bastant, tot i que a moltes de les institucions hi ha la voluntat de ser transparents, així que penso que amb el temps assolirem un bon nivell de transparència. Moltes vegades penso que no és que falti voluntat de transparència, sinó que no sé si sabem explicar prou bé el que estem fent. Per posar un exemple, és molt diferent presentar els pressupostos en un Excel, amb les partides i les quantitats assignades, que com ho fan a la majoria de les institucions angleses, que és explicant el perquè de cada partida, de cada subvenció. Cal fer molta pedagogia si es vol ser transparent.

Ja que parles de subvencions, ¿quina diferència hi ha entre concedir subvencions a la cultura o que aquesta visqui del subvencionisme?

Soc de l’opinió que s’hauria de repensar el mecanisme administratiu de les subvencions. Particularment, en l’àmbit de la cultura aquests mecanismes no funcionen en absolut per respondre a les necessitats del sector. Són molts els països que ja no fan convocatòries anuals, un cop a l’any, de subvencions per a la creació. S’ha de respondre a la realitat d’un sector que està en contínua transformació, a uns projectes que no sorgeixen ni han de sorgir en el moment de la convocatòria anual. Cal ser àgils, estudiar i entendre l’especificitat de cada projecte, contestar en un termini curt de 15 dies. Això és el que es fa a molts països. Si no, els processos de les subvencions no responen a les dinàmiques de la cultura, i així no fan la seva funció. S’hi hauria de fer un canvi radical.

Has parlat sovint de la necessitat de canviar el concepte de Cultura , en majúscula, pel de cultures .

La cultura és un camp de complexitat, de diversitat i de pluralitat, i això s’ha de reflectir en les polítiques culturals. No m’agrada el concepte de Cultura en majúscula, sobretot perquè em fa pensar només en l’alta cultura, que, si bé hi ha de ser, no és l’única. Durant massa temps els responsables d’institucions i també la premsa hem prioritzat la cultura d’aparador, la que mesura el seu èxit en xifres, que és més mediàtica. En canvi, s’ha invertit molt poc en la cultura de base, la que sacseja les consciències, la que forma un esperit crític capaç de prendre decisions. I ho hem de fer dotant de recursos els creadors. Això no genera notícia, però és imprescindible: hem d’apostar per augmentar la capacitat creativa del país. També ho hem de fer lluitant contra la precarització del sector cultural. Si les feines intel·lectuals estan menys valorades que la majoria de les feines, no es fa cultura.