La reparació del pont del Petroli de Badalona començarà el maig i s'allargarà dos mesos

Les obres per reparar els desperfectes al pont del Petroli de Badalona causats pel temporal del passat gener començaran el mes de maig. El consistori confia que l'actuació es pugui enllestir en dos mesos si les condicions meteorològiques ho permeten. Per accelerar el procés i garantir que les obres estiguin enllestides abans de l'estiu, l'Ajuntament dictarà un procediment d'urgència a l'hora d'adjudicar les obres que permetrà escurçar el calendari de presentació d'ofertes i preveure l'adjudicació i l'inici dels treballs un cop es disposi del corresponent permís de Costes.

Tot i que el consistori badaloní va crear en el seu moment una partida econòmica de 325.000 euros per reparar el pont, el cost final de les obres serà de 190.000 euros que pagarà l'ajuntament a l'espera que l'asseguradora faci el peritatge per determinar si se'n fa càrrec o no.

L'anàlisi dels desperfectes causats per les onades de més de sis metres que van impactar contra l'estructura del pont el 22 de gener van evidenciar la necessitat de canviar la posició de la darrera part de la passera i de col·locar de nou tant les bigues del paviment de fusta com la barana d'acer inoxidable de la plataforma final del pont.

Un cop l'estat de la mar ho va permetre, es va efectuar la revisió subaquàtica de l'estructura del pont que va determinar que havien desaparegut tretze ànodes de sacrifici, les peces que protegeixen les columnes metàl·liques de la corrosió i que es col·loquen en cadascuna d'elles. A més, sis de les columnes també havien perdut o tenien deteriorat l'encamisat que protegeix la zona de contacte entre l'aigua i l'aire.