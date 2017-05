Les Balears permetran els toros, però en prohibirà la mort a les places

Les Balears no prohibiran, finalment, les corregudes de toros, però les desvirtuarà amb una regulació molt estricta. Els partits que integren la majoria d'esquerres al Parlament han presentat aquest dijous la proposició de llei de regulació de les corregudes de toros, una iniciativa que s'ha endarrerit arran de la sentència del Tribunal Constitucional que tombà la Llei catalana que prohibia les corregudes. Els diputats del Pacte tenien la mateixa intenció, però s'han vist obligats a desistir-ne, tal com han reconegut. "Esperem que algun dia les podrem abolir, però avui en dia això és tot el que podem fer", ha dit el diputat de Podem, Carlos Saura. "No les podem prohibir, a contracor, perquè tenen la categoria de Bé Cultural", ha afegit el diputat de MÉS per Menorca, Pep Castells.

Com a contrapartida, la llei crea uns "toros a la balear", segons han indicat els diputats que han presentat la iniciativa. La característica primordial serà la prohibició de matar el toro i l'obligació de retornar l'animal al lloc d'origen. A banda, s'obligarà el toro i tots els professionals involucrats a superar un control antidopatge, si bé els diputats no han pogut especificar quines substàncies se cercaran en cada cas. Es prohibeix la presència de cavalls a les corrides (per tant, no hi haurà toreig a cavall), com també la utilització d'instruments punxants com puntes de pica, banderilles, punyals, estocs o espases. "La capa i la muleta seran l'únic contacte permès entre el professional taurí i els auxiliars amb el toro", especifica el projecte de llei.

Els espectacles veuran reduïda la durada a un màxim de tres toros i 10 minuts per a cada exemplar. Els professionals que hi vulguin participar hauran d'estar inscrits en un registre oficial. El que sí que prohibeix la llei és el toreig de vedells, a més de tallar l'orella i la coa del toro, perquè suposa una "mutilació", segons ha indicat la diputada de MÉS per Mallorca, Margalida Capellà.

540x306 Els diputats Pep Castells (MÉS per Menorca); Carlos Saura (Podem); Margalida Capellà (MÉS per Mallorca); i Damià Borrás (PSIB) han presentat el projecte de Llei. / MÉS PER MALLORCA Els diputats Pep Castells (MÉS per Menorca); Carlos Saura (Podem); Margalida Capellà (MÉS per Mallorca); i Damià Borrás (PSIB) han presentat el projecte de Llei. / MÉS PER MALLORCA

Sense alcohol i per a majors d'edat

Un cop s'aprovi la llei, als espectacles taurins quedarà prohibida la venda d'alcohol i l'entrada de menors d'edat. D'aquesta manera, les Balears augmenten l'edat mínima per accedir als espectacles taurins, actualment situada en els 16 anys. Les multes als promotors que permetin l'incompliment de la norma també seran majors. Fins ara, se'ls posava una multa si es detectava la presència d'un o diversos menors. A partir de l'aprovació de la llei, s'imposarà una multa per cada menor detectat, i les quantitats aniran augmentant de manera gradual.

Així, es podria repetir la polèmica de l'estiu passat, quan la infanta Helena va portar la seva filla Victòria Frederica, de 15 anys, a una correguda a Palma. El projecte preveu multes d'entre 10.000 i 100.000 euros.

La proposició de llei serà tramitada amb urgència al Parlament, tot i que no està clar que ja entri en vigor aquest estiu. Amb tot, Saura ha assegurat que "si cal convocar un ple extraordinari, hi estam disposats".