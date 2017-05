El Banc dels Aliments alerta de la cronificació de la pobresa tot i la davallada del nombre de persones ateses

El Banc dels Aliments va atendre l'any passat les necessitats alimentàries de 137.156 persones de mitjana al mes, i va tancar el 2016 amb 127.642 beneficiaris al mes desembre, consolidant-se així la tendència a la baixa. No obstant, el nombre de beneficiaris continua gairebé triplicant les xifres d'abans de la crisi, quan es van atendre les necessitats de 57.000 persones.

El president del Banc dels Aliments, Eduard Arruga, ha alertat de la "cronificació" de la pobresa en la qual viuen els beneficiaris del Banc dels Aliments. "Representen un 3% de la població. No és gaire, però és el 3% més desfavorit de la nostra societat. No només són pobres perquè no tenen recursos, sinó perquè fa molt de temps que ho són", ha assegurat aquest dimarts el president del Banc dels Aliments, Eduard Arruga, durant la presentació del balanç de l'activitat econòmica de l'entitat.

"Però aquesta davallada no és un indicador de pobresa, és un símptoma, perquè el nombre de beneficiaris respon a criteris subjectius que fixen els ajuntaments", ha explicat el director del Banc dels Aliments, Lluís Fatjó-Vilas. El 2015 es van atendre 143.902 persones, 6.746 beneficiaris més que el 2016. Tot i la davallada de beneficiaris, el Banc dels Aliments ha alertat que encara són lluny de cobrir les necessitats alimentàries dels ciutadans. L'any passat es van recollir 17.914 tones d'aliments –es va convertir en el segon banc d'aliments europeu per darrere del de Madrid, que va recollir 20 tones–, que van cobrir només un 27% de les necessitats de la dieta estàndard d'una persona.

El Banc dels Aliments ha presentat també aquest dimarts la campanya ' La fam no fa vacances' amb l'objectiu d'incentivar la recollida d'aliments durant l'estiu a través d'iniciatives que sorgeixin de la mateixa ciutadania. Es necessiten, sobretot, aliments bàsics com oli, llet, arròs i més fruita i verdura. Amb el lema "Suma't", la iniciativa es durà a terme del maig al juliol amb l'objectiu de proveir 700 entitats d'ajuda social que col·laboren, a més de diferents centres escolars, entitats privades o clubs esportius que participaran en la recollida. D'altres campanyes populars de la Fundació com "Cap nen sense bigoti" o "Maletes contra la fam" s'han sumat a la campanya d'estiu.

La principal font de provisions del Banc dels Aliments continua sent, des del 2012, la recuperació dels excedents agroalimentaris, que el 2016 van representar 8.533.000 quilos del total distribuït, dels quals 1.296.000 els van aportar diferents operadors de Mercabarna, mentre que 3.083.000 van arribar per programes de retirada de fruita i verdura, i la resta, per campanyes de recaptació de l'entitat.