El Banc Europeu d'Inversions finançarà a Barcelona la construcció de 2.198 habitatges de lloguer públic

El Banc Europeu d'Inversions (BEI) ha aprovat finançar amb 125 milions d'euros la construcció d'habitatge destinat a lloguer social a Barcelona. En total l'operació de crèdit cobreix el finançament del 50% del cost dels projectes de 23 promocions de pisos, és a dir, 2.198 habitatges, que corresponen a una part dels que preveu el Pla del Dret a l'Habitatge 2016-2025. El 50% restant dels diners que es necessiten per arribar als 245 milions d'euros que es preveu que costaran aquestes 23 promocions els finançarà en part per l'Ajuntament de Barcelona (el 31% a través d'aportacions de capital) i en part, mitjançant altres entitats financeres (públiques o privades), que aportaran el 19% restant.

L'obtenció del crèdit del BEI suposarà a l'Ajuntament un estalvi econòmic d'aproximadament 45 milions d'euros, que és l'extra que costaria a les arques municipals dur a terme l'operació amb les entitats financeres convencionals. Aquest càlcul respon al competitiu diferencial sobre l'Euríbor que aplica el BEI en relació amb la banca convencional per aquest tipus d’operacions. És a dir, que el finançament a través de banca pública representa pràcticament la meitat del cost per a l’Ajuntament del que suposa el finançament mitjançant la banca privada.

Cal una gran felicitació als equips d'habitatge i economia de @bcn_ajuntament, que avui han fet història amb aquesta gran notícia per BCN https://t.co/YpFQlEwgKJ — Ada Colau (@AdaColau) 16 de maig de 2017

Segons el consistori, és el primer cop que el BEI participa en una operació d’aquesta magnitud per contribuir a l’impuls d’habitatge públic. Només es coneix un cas anterior al de Barcelona a l'estat espanyol, que va tenir lloc el mes de novembre del 2016 amb un crèdit de 40 milions d'euros atorgat a una societat per la construcció d'habitatge social i energèticament eficient a la comunitat de Navarra.

Segons ha explicat aquest dimarts l'Ajuntament, els criteris que aplica el BEI per concedir aquest tipus de crèdits són molt exigents. D'una banda, només es financen projectes amb vocació social, és a dir, habitatges destinats a persones que no poden accedir al mercat privat de l’habitatge. Les promocions finançades pel BEI es destinaran a persones grans, que pagaran en funció de les seves rendes, i a famílies que tenen dificultats per disposar d’un habitatge a preu de mercat, i que també pagaran quotes de lloguer en funció dels seus ingressos.

El govern d'Ada Colau també ha destacat que el BEI suplanta la inexistència d’una banca pública a la qual recórrer, ni a Catalunya ni a l’estat espanyol, ja que ni l’Institut Català de Finances ni l’Institut Oficial de Crèdit tenen entre les seves línies actuals d'actuació donar crèdits per a la promoció d’habitatge públic de lloguer.