El Banc de Sang demana 1.150 donants diaris

El Banc de Sang i Teixits s’ha marcat enguany un nou objectiu per recuperar les reserves de sang a Catalunya, després de la tradicional baixada de reserves amb motiu de les festes nadalenques. Amb el lema La teva sang diu coses, comparteix-les, la nova edició de la Marató de

Donants de Sang 2.0 aspira a rebre 8.000 mostres de manera altruista entre el 13 i el 20 de gener. La campanya se centrarà a fer divulgació sobre els grups sanguinis, perquè tot i que és un pas previ imprescindible abans de fer qualsevol transfusió, el 40% dels donants no el domina.

L’objectiu d’assolir les 8.000 donacions és lleugerament superior al de l’any passat, tot i que ja en l’edició passada se’n van aconseguir unes 9.500. El Banc de Sang, en la pràctica, confia que enguany s’arribarà a les 10.000, malgrat que el seu director, Manel Peiró, va recordar ahir que “la sang caduca”, i més que generar unes reserves que no es gastaran el que cal és mantenir les donacions durant tot l’any. A hores d’ara a Catalunya hi ha reserves de sang per a només 6 dies, una situació habitual cada començament d’any, perquè durant les vacances de Nadal el ritme de donacions acostuma a caure un 25%.

Ajuntament i Generalitat

Per primer cop, durant el divendres 13 i el dissabte 14, les donacions també es podran fer com a novetat a l’interior de l’Ajuntament de Barcelona o del Palau de la Generalitat. El mateix faran divendres els consistoris de Tarragona, Lleida i Girona. Donar sang és “literalment una qüestió de vida o mort”, va subratllar l’alcaldessa Ada Colau en l’acte de presentació de la campanya. Com ja és tradicional, la campanya disposarà a més a més d’un grup d’ambaixadors per donar-li presència a les xarxes socials.

La Marató 2.0 comptarà en total amb un centenar de col·lectes distribuïdes per tot el territori, un 10% més que en la campanya anterior. Els horaris i les adreces es poden consultar a la web Donarsang.gencat.cat, un espai on també es pot reservar hora amb antelació. A més, funcionaran com és habitual els espais habilitats en grans hospitals.