El govern de Barcelona acusa l'antiga CiU d'ignorar els informes tècnics sobre els sobrecostos de Glòries

El govern de l'Ajuntament de Barcelona, encapçalat per Ada Colau, ha acusat l'antiga CiU d'ignorar durant el seu mandat els informes tècnics que desaconsellaven les obres de Glòries. Segons va informar la setmana passada l'Ajuntament, la transformació de l'espai s'acabarà amb un sobrecost d'11 milions i 19 mesos de retard. El regidor d'Arquitectura, Paisatge Urbà i Patrimoni de Barcelona, Daniel Mòdol (PSC) ha dit aquest divendres que els tècnics de Bimsa van advertir el govern de Trias sobre la impossibilitat de controlar els sobrecostos del projecte tal com estava plantejat.

Mòdol, que va ser un del redactors del primer projecte, ha explicat que la proposta del PSC fixava en 10 milions d'euros la transformació de l'espai, i que ara aquesta xifra es veurà "multiplicada per 10", ja que preveu que superi els 11 milions previstos de moment. "El sobrecost del projecte de CiU estava assumit d'entrada, va ser un meló", ha assenyalat el regidor, que ha conclòs que si alguna cosa s'ha d'haver après és que "un polític no pot passar per sobre d'un tècnic".

La tinent d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, per la seva banda, no ha descartat rescindir el contracte amb les constructores, però ha deixat clar que aquest punt hauria de tenir el suport de l'auditoria que està impulsant l'Ajuntament, que encara no s'ha acabat.