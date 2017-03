Barcelona optarà a acollir la seu de l'Agència Europea del Medicament

Barcelona batallarà per acollir l'Agència Europea del Medicament, l'oficina comunitària que s'encarrega de supervisar i avaluar la seguretat dels medicaments a la Unió Europea. El president del govern espanyol ha confirmat aquest divendres que Madrid presentarà la candidatura de la capital catalana. "Reafirmo el meu total i absolut suport a la candidatura de Barcelona", ha proclamat Rajoy.

L'Agència Europea del Medicament, creada el 1995, està situada a Londres, però amb la sortida del Regne Unit de la UE haurà de canviar de ciutat. La UE també haurà de buscar una nova ubicació per a l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les seves sigles en anglès), una agència de més pes polític. L'Estat, però, aposta per l'agència del medicament.

Barcelona tindrà altres ciutats rivals -encara per conèixer- però la decisió no es prendrà a curt termini. La sortida del Regne Unit no es produirà abans de 2 anys. "Hi haurà un debat i estic convençut que d'altres també es voldran emportar l'agència", ha dit Mariano Rajoy a la roda de premsa de la cimera europea informal que s'ha celebrat avui a Brussel·les.