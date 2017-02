Barcelona tindrà cinc noves escoles a Gràcia, l’Eixample, les Corts i Sant Martí

El proper curs les famílies barcelonines tindran 5 noves escoles a la ciutat. Ho ha anunciat aquest dijous el Consorci d’Educació de Barcelona, durant la presentació de l’oferta inicial d’ensenyament obligatori per al curs 2017-2018. En concret, tal com va avançar l’ARA, es crearan dues noves escoles a l’esquerra de l’Eixample, la Cartagena i l’Eixample II. Al districte de Gràcia es crearà l’escola Gràcia, i al districte de Sant Martí es crearà l’escola Flor de Maig, provinent dels dos grups addicionals de P3 de l’escola Llacuna del Poblenou. Al districte de les Corts es crearà l’escola Anglesola, en transició amb l’escola Ausiàs March, que el curs vinent no oferirà P3.

540x382 La ubicació de les noves escoles, instituts i institut escoles La ubicació de les noves escoles, instituts i institut escoles

Els centres educatius de Gràcia, l'esquerra de l’Eixample i Sant Martí iniciaran el curs en mòduls, mentre que l’escola Anglesola ho farà a les instal·lacions de la biblioteca Can Rosés. En l’etapa d’educació secundària està previst que iniciï el proper curs el nou institut Martí Pous, al districte de Sant Andreu. L’activitat d’aquest nou centre s’iniciarà als barracons provisionals de l’escola Can Fabra, fins que finalitzin les obres del nou edifici.

Igualment, es preveu que els centres puguin tenir una ràtio reduïda de 22 alumnes en el cas de primària i de 27 alumnes en el cas de secundària, en funció de la seva complexitat. La ràtio normativa als cursos de primària és de 25 alumnes per grup. En el cas de l’ESO és de 30 alumnes, exceptuant els casos de centres d’alta complexitat. L’any que ve es preveu que 12.784 alumnes s'incorporin a P3. A l’ESO se n’hi incorporaran 14.128.

El procés de preinscripció serà del 23 de març al 4 d’abril. Com a novetat, per evitar el frau en les preinscripcions, la família que falsegi les dades podrà perdre la plaça.