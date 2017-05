Barcelona compra un edifici a Sants per evitar que un fons d'inversió expulsi els veïns

L'Ajuntament de Barcelona ha decidit comprar l'edifici d'habitatges del número 37 del carrer Leiva, que estava a punt de comprar un fons d'inversió que volia expulsar tots els inquilins. El govern municipal ha acordat exercir el dret de retracte sobre la finca, per un valor de 2,75 milions d’euros, de manera que amb aquesta operació s’ha aturat la venda de l’immoble al fons d’inversió Vauras Investment, SL. La propietat de l’edifici recau en l’entitat Anida Operaciones Singulares, SA, propietat de l’entitat financera BBVA, que pot recórrer la decisió de l'Ajuntament.

Amb aquesta mesura el consistori barceloní ha volgut "tallar d’arrel" la possibilitat que els actuals inquilins siguin expulsats de casa seva. El regidor d'habitatge de l'Ajuntament, Josep Maria Montaner, ha afirmat que "es tracta d'un cas excepcional", mitjançant el qual l'Ajuntament vol "transmetre el missatge que està totalment en contra de la compra d'habitatges per especular i expulsar veïns". És per això que el regidor no descarta tornar a comprar algun altre edifici que pugui estar amenaçat per un fons inversor que n'expulsi els veïns. "Sempre que es pugui fer, es farà", ha assenyalat. La regidora de Sants, Laura Pérez, ha afegit que el cas de Leiva, 37 és ja "un cas icònic", i ha lloat l'organització "sense precedents" dels veïns, que s'han mobilitzat des de bon principi per evitar que els fessin fora de casa. Alguns, ha recalcat la regidora, porten tota la vida a l'edifici. A partir d'ara, si BBVA no recorre, l'Ajuntament els farà als inquilins un contracte de lloguer de cinc anys prorrogable.

La síndica de Barcelona va donar suport als veïns

Segons l'Ajuntament, aquesta "decisió excepcional" s’ha pres atenent a la situació concreta d’aquest edifici d’habitatges, emparada per l’article 2 del Decret llei 1/2015 de 24 de març, que permet exercir el retracte en àrees de forta demanda residencial acreditada, com és el cas, i atenent també a la situació concreta de problemàtica social, que, a més, ha dut associada una gran mobilització per part dels afectats i del veïnat de la zona. La intervenció de l’Ajuntament per adquirir la finca exercint el dret de retracte no sempre és possible, però en aquest cas es donen tots els supòsits que preveu el decret llei de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària.

Dimecres la síndica de Barcelona es va pronunciar també sobre la problemàtica. Maria Assumpció Vilà va plantejar que sigui reconegut per llei el dret de tanteig i retracte a tots els llogaters quan es produeixi la venda del seu habitatge, a més de limitar i controlar el preu del lloguer i ampliar la durada dels contractes de lloguer.

Barcelona promet perseguir els fons d'inversió que expulsin veïns a Ciutat VellaA més d’analitzar si s’estaven produint casos d’assetjament immobiliari a la finca de Leiva, els serveis jurídics municipals van estudiar també la possibilitat d’intervenir en cas que s’hagués produït una transmissió de la finca a un tercer (en aquest cas un fons inversor) sense notificar-ho prèviament a l’administració, tal com preveu la llei, com efectivament es va constatar. Davant d’això, l’Ajuntament ha decidit desfer l’operació de venda i exercir el dret de retracte per tal que els actuals inquilins de l'immoble hi puguin seguir vivint, pagant el corresponent lloguer, la qual cosa evitaria que fossin expulsats.