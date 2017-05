Barcelona i altres ajuntaments protesten al Congrés contra les traves de Rajoy a la remunicipalització de serveis

Alcaldes i alts càrrecs de diversos ajuntaments d'esquerres de l'Estat han assistit aquest dimecres al Congrés per reunir-se amb els grups de l'oposició per aconseguir tombar les disposicions addicionals dels pressupostos estatals que dificulten la remunicipalització dels serveis públics que estan intentant tirar endavant. El batlle de Terrassa, el socialista Jordi Ballart, i l'alcalde accidental de Barcelona, Gerardo Pisarello, han estat la representació catalana d'una delegació que comptava també amb la presència de la número dos de l'Ajuntament de Madrid, Rita Maestre.

Els ajuntaments demanen que no s'aprovin les disposicions addicionals 27 i 35 dels comptes, que impedeixen la subrogació de la contractació dels treballadors de les empreses que pretenen ser municipalitzades i impossibiliten, a la pràctica, segons han protestat, aquests processos.

Ballart ha considerat que les disposicions responen a la voluntat de les empreses concessionàries de guanyar "per la porta del darrere i sense fer soroll" el que no guanyen "a la justícia". A més, ha considerat que les disposicions són un "atemptat a la sobirania municipal".

Pisarello, per la seva banda, ha coincidit a considerar els pressupostos com "l'enèsim atac del PP a la sobirania municipal". A més de denunciar els límits als creixements de les plantilles, també ha denunciat que els pressupostos "estan imposant unes limitacions que ens obliguen a generar superàvits no justificats", i estan laminant la capacitat de gastar dels consistoris